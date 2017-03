FC Barcelone - Messi et Iniesta devraient prolonger selon le directeur sportif du Barça

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Messi et Iniesta devraient bien continuer l’aventure au FC Barcelone. C’est Robert Fernández, le directeur sportif du club catalan, qui a confirmé l’information au micro de la Cadena Ser lors du programme ‘Què t’hi jugues’.

Interrogé avec insistance sur le cas de l’Argentin, dont le contrat se termine en 2018 et qui est régulièrement annoncé en Angleterre (Manchester City principalement), le dirigeant du FCB s’est voulu très rassurant. "Messi va prolonger son contrat. Je l’ai toujours dit : Leo est heureux à Barcelone. Il est très bien au Barça, qui est une équipe magnifique. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va prolonger son bail."

Plus au moins similaire, le cas d’Andrés Iniesta, également en fin de contrat en juin 2018, devrait se régler très prochainement. "Il prolongera également mais il le fera quand il le désirera. Andrés mérite tout ce qu’il y a de mieux. Il a grandi ici et a tout donné pour cette équipe. C’est quelqu’un d’unique dans tous les aspects qui est très aimé. Je ne m’imagine pas un Barça sans Iniesta et lui non plus."









Robert Fernández fait l'éloge de Juan Carlos Unzué

Sur la question de l’entraîneur, Robert Fernández a laissé entendre que la piste menant à Juan Carlos Unzué, l’entraîneur assistant de Luis Enrique, semblait la plus intéressante pour le club catalan. qui cherche actuellement un successeur à Luis Enrique qui a annoncé son départ à la fin de la saison. "C’est moi qui fera le choix", a prévenu l’homme fort du FCB. "Je vais m’asseoir avec le président et les dirigeants pour déterminer qui est le meilleur choix, mais le dernier mot me reviendra."

Au sujet d’Unzué, qui n’est pas dans les petits papiers des socios du Barça contrairement à Jorge Sampaoli ou Ernesto Valverde, Robert n’a pas tari d’éloges. "C’est une bonne option. Il connaît bien le club, les joueurs et le système de jeu. C’est une personne qui est préparée et qui comprend où il est."





