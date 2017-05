FC Barcelone : La « MSN » puissance 100

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Avec ces quatre buts contre Villareal, la MSN a marqué 100 buts inscrits avec le FC Barcelone cette saison toutes compétitions confondues. Un total impressionnant pour seulement trois joueurs surtout lorsque l’on sait que beaucoup de formations dans les 5 grands championnats n’ont pas atteint ce total cette saison !





Aussi bien que la Juve et l’Atletico

Savez-vous quelles sont les meilleures attaques européennes en ce début mai ? Bien sûr, le FC Barcelone est la formation la plus prolifique sur le vieux continent avec 158 buts inscrits depuis la début de la saison. Suivent le Real Madrid (158 aussi) l’AS Monaco (146) puis le PSG (134) et le Bayern (123).

Mais en déroulant le classement on constate qu’avec 100 buts, les trois Catalans se situent juste derrière la Juventus Turin (101 avec le nul contre le Torino ce samedi soir) et à égalité avec l’Atletico Madrid (100). Le trio composé de Messi, Suarez et Neymar est en effet plus performant que bon nombre de formations en Europe ! Pour résumer, avec seulement trois joueurs la « MSN » a donc un potentiel offensif comparable à l’effectif du leader du Calcio, mais cela n’a pas pesé lors de son élimination par la Juventus en ligue des Champions…













Lionel Messi en leader

Sur les 100 buts inscrits par les trois attaquants barcelonais, la moitié l’a été par Lionel Messi ! L’Argentin a en effet trouvé le chemin des filets à 51 reprises cette saison, avec notamment 35 réalisations en Liga ! Les chiffres du numéro 10 Blaugrana sont ahurissants, mais ce n’est pas la première fois que le Catalan dépasse la barre des 50 buts en une saison, il y est déjà parvenu à 4 occasions.

L’an dernier par exemple, il avait inscrit 51 buts. Mais aussi, parmi les cinq grands championnats en Europe il est aussi le premier joueur à marquer 50 fois ! Les statistiques de La Pulga donnent le tournis et le pire c’est que la saison n’est pas encore tout à fait terminée… S’il paraît impossible pour lui de faire aussi bien qu’en 2012 (73 buts marqués), il a encore trois matches avec le FC Barcelone pour améliorer son total.









