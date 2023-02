FC Barcelone : Pour Neymar, Lionel Messi remportera le Ballon d’Or®

Alors qu’il ne sera couronné que le 11 janvier prochain à Zurich, Neymar connait déjà l’identité du prochain Ballon d’Or®. Ça ne serait pas vraiment une surprise…

Qui succèdera à Cristiano Ronaldo, Ballon d’Or® en titre ? Pour Neymar, la réponse est évidente. Lionel Messi devrait remporter le Saint-Graal pour la cinquième fois de sa carrière et construire un peu plus sa légende.





« Le Ballon d’Or® est déjà réservé pour Messi »

Jeudi soir, Mundo Deportivo a dévoilé la liste des 59 joueurs encore en lice pour remporter le Ballon d’Or®. Sans surprise, Neymar et Lionel Messi font partie de la liste. Le Brésilien s’est confié au magazine brésilien Lance ! et a livré son pronostic : « Cette année, le Ballon d’Or® est déjà réservé pour Messi, le meilleur joueur du monde est déjà désigné. Pour tout ce qu’il a fait, Leo le mérite. Quant à moi, nous verrons si je peux intégrer le Top 3. »



Neymar a également profité de cette interview pour faire l’éloge de son coéquipier, actuellement blessé : « J’espère grandir aux côtés de Messi, le meilleur joueur du monde, et devenir moi aussi le numéro 1 un jour. Je suis quelqu’un qui observe beaucoup et qui apprend beaucoup de lui. Messi est mon idole, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. J’espère que je pourrais apprendre beaucoup de lui et remporter le Ballon d’Or® dans le futur. »





Messi a-t-il ses chances ?

Malgré des buts inscrits en quart de finale, en demi-finale et en finale de Ligue des Champions la saison dernière, Neymar ne devrait pas remporter le Saint-Graal début 2016. Le Ballon d’Or® devrait une nouvelle fois se jouer entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui se partagent les sept derniers. Avec un triplé Liga-Coupe du Roi-Ligue des Champions, l’Argentin fait office de grand favori.



Lionel Messi succèdera-t-il à Cristiano Ronaldo ?