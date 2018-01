FC Barcelone : Neymar, ce n'était pas 57 ni 86 mais 205 millions d'euros !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

La révélation des vrais chiffres du transfert de Neymar de Santos à Barcelone risque d'assombrir un peu plus encore l'image des dirigeants blaugrana. Selon El Mundo, le clan Neymar a confirmé devant les tribunaux que le club a déboursé plus de 205 millions pour son arrivée à Barcelone en provenance du Santos FC.



Un nouveau pavé dans la mare



Un secret bien gardé qui finit par être révélé au grand jour. L'histoire et les détails du transfert de Neymar de Santos au FC Barcelone en 2013 avaient déjà apporté leur lot de surprises depuis quatre ans. El Mundo, dans son édition du jour, apporte ce qui pourrait être un point final sur les émoluments cachés entre le clan du joueur brésilien et le club catalan. Le Barça avait morcelé l’offre concernant le transfert de Neymar en provenance de Santos en de multiples contrats. Le quotidien espagnole s’est procuré le détail des déclarations effectuées par le clan Neymar devant un Tribunal brésilien.



205 millions au total



Le moins que l’on puisse dire, c’est que Sandro Rosell, l'ancien président du club, aujourd'hui en prison pour corruption, s’était bien moqué du monde en évoquant la somme initiale de 57 millions pour arracher le joueur en 2013. Si le Barça a reconnu par la suite que ce montant avait été allègrement minimisé et était plus de l'ordre de 86 millions d’euros, les révélations du jour montrent que l'on était bien loin du compte. Selon les documents dévoilés, basés sur les déclarations d’Eduardo Musa le bras droit du père du joueur du PSG, c’est 134 millions plus 71 millions en salaires pour le joueur pour un total qui dépasse les 205 millions d’euros.

L'avenir du Barça en danger ?



Dans le détail, le quotidien énumère les différents paiements: 40 millions pour la rupture de contrat avec Santos, 35.5 millions nets perçus en Espagne pour les salaires, 17 millions pour Santos pour un contrat d’image, un contrat d’agence, une prime pour le club brésilien, et aussi un faux contrat de services entre le Barça et une entreprise contrôlée par le père du joueur, un deuxième contrat d’image également perçu par une entreprise gérée par Neymar senior. La mise à jour d'une telle documentation pourrait s'avérer très dommageable pour le FC Barcelone d'autant qu'elle s'ajoute aux révélations, la semaine passée, des football leaks sur la renégociation à des hauteurs stratosphériques du contrat de Messi en 2017 (plus de 100 millions d'euros de salaire). Elle confirme surtout que la plainte déposée par le fond d'investissement DIS serait légitime, et que le Barça s'expose à de très importantes sanctions pouvant mener à la dissolution du club selon les lois en vigueur.