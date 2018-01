Pour Pelé, il n'y a pas photo entre Ronaldo et Messi

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Meesi ou Ronaldo ? Ronaldo ou Messi ? C’est une question sans fin que se posent régulièrement les amoureux du ballon rond. Un débat relancé depuis que le Portugais a rejoint l’Argentin avec un cinquième Ballon d’Or remporté en décembre dernier. Pelé a sa réponse.



"Il n'y a aucun doute que Messi est le meilleur"



Qui de Ronaldo et Lionel Messi domine la planète football ? La question a été posée à Pelé sur la chaîne de télévision brésilienne SporTV. Et la légende du Brésil a tranché en faveur de l'Argentin du FC Barcelone, selon des propos relayés par le quotidien catalan Mundo Deportivo. "Messi a été le plus régulier ces dix dernières années, a évalué le triple champion du monde (1958, 1962, 1970). Cristiano Ronaldo est un grand buteur. Il parvient à inscrire des buts tandis que Messi offre des passes décisives et crée du jeu en plus de marquer. Au final, il n'y a aucun doute que Messi est le meilleur. C'est lui que je préférerais avoir dans mon équipe."

Depuis septembre, il n'y a plus photo



Une conclusion qui ne souffre pas vraiment de discussion, le début de saison très moyen de Cristiano Ronaldo en Liga (seulement 4 buts en Liga en 14 matches, sa plus faible moyenne depuis son arrivée à Madrid) ne faisant qu'accroître cette perception. Lionel Messi a signé 17 buts en 19 matches dans le championnat espagnol. Pour rappel, la légende brésilienne avait déjà témoigné de son admiration pour la Pulga il y a deux ans. Et là encore son jugement était sans appel : "Messi a été le meilleur joueur sur les dix dernières années. Maintenir ce niveau de jeu pendant 10 ans, c’est très fort"