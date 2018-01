FC Barcelone : Ousmane Dembélé monte en puissance

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Auteur d'une passe décisive lors de la manita infligée par le FC Barcelone au Celta Vigo en Coupe du Roi, Ousmane Dembélé monte peu à peu en puissance. De bon augure pour le club espagnol mais, aussi, pour les Bleus en vue de la prochaine Coupe du Monde.





20 matches manqués

Arrivé au FC Barcelone avec le poids du troisième transfert le plus cher de l'histoire (Coutinho lui a repris ce titre honorifique depuis), Ousmane Dembélé a été blessé à la cuisse à la mi-septembre. Après 107 jours d'absence et une récupération éclair, le jeune français a fait son retour sur les pelouses il y a une dizaine de jours, à l'occasion du match aller de Coupe du Roi face au Celta Vigo. En tout, l'ailier aura manqué 20 matches. Mais ses prestations récentes prouvent qu'il n'a pas mis très longtemps à retrouver du rythme.





30 minutes, 1 passe décisive

Sur le banc au coup d'envoi du huitième de finale retour de Coupe du Roi, Ousmane Dembélé a remplacé Lionel Messi peu avant l'heure de jeu. Et, en trente minutes, l'international a fait parler son talent : cinq duels gagnés, deux centres, quatre occasions générées et une passe décisive pour Rakitic afin de récompenser son excellente prestation. Entre ses accélérations et ses dribles, Dembélé fait mal aux défenses adverses. Face au Celta Vigo, il en a surtout profité pour faire le plein de confiance après quasiment quatre mois d'absence. Au point que ses coéquipiers sont sous le charme.





Des échéances à venir

Voir Ousmane Dembélé retrouver aussi vite le niveau qui est le sien, en sachant qu'il dispose encore d'une belle marge de progression, est une excellente nouvelle. D'abord pour le FC Barcelone, qui doit terminer le boulot en Liga et battre Chelsea en Ligue des Champions pour continuer son parcours sur la scène européenne. Pour l'Equipe de France ensuite. Une Coupe du monde se profile et on se dit qu'un grand Dembélé sera un sacré atout de plus dans la manche de Didier Deschamps.