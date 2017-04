FC Barcelone : Piqué est convaincu de pouvoir gagner contre la Juventus et le Real Madrid

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

À l’image de leur entraîneur, les Blaugrana sont confiants vis-à-vis de leurs chances de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ils estiment que le choc face à la Juve est lié au Clasico : s’ils gagnent le premier, alors ils feront coup double en battant aussi le Real Madrid.





Y croire

La semaine qui s’annonce sera déterminante pour le FC Barcelone tant elle conditionnera la réussite - ou non - de sa saison. Dos au mur en Ligue des Champions et plus maître de son destin pour conserver sa couronne en Liga, le club catalan devra réaliser un double exploit qui serait une nouvelle fois historique. Il lui faudra d’abord remonter un déficit de trois buts face à la Juventus en quart de finale retour de Ligue des Champions. Puis les Blaugrana devront s’imposer à Santiago Bernabeu pour revenir à hauteur du Real Madrid au classement (avec un match en plus toutefois). Après la remontada historique face au PSG, les Blaugrana y croient dur comme fer.





« Les deux matches sont liés »

Gerard Piqué, cadre du FC Barcelone, n’est pas homme à s’en faire, même quand son équipe est dans le dur. Après la victoire 3-2 face à la Real Sociedad, le défenseur a confié au micro de TV3, « Nous avons remonté la défaite subie à Paris et nous avons gagné à Santiago Bernabeu plusieurs fois ces dernières années, on peut encore le faire. Les deux matches sont liés. Si nous pouvons renverser la vapeur face à la Juventus alors nous irons à Madrid avec assez de confiance pour gagner. C’est possible de réaliser les deux et je suis confiant quant à notre capacité à le faire. »



100 % confiance en eux

Ivan Rakitic a tenu un discours tout aussi optimiste dans les colonnes de Movistar+, « Quand nous regardons les autres matches, particulièrement celui face au PSG, nous pouvons nous en servir comme d’un point de référence et, dans tous les cas, nous avons 100 % confiance en nous. » Pour autant, le FC Barcelone a souffert pour battre la Real Sociedad durant un match ayant montré de belles inspirations offensives, même sans Neymar (qui sera absent durant le Clasico), mais aussi des carences défensives. Et pour éliminer la Juventus Turin, les Catalans seraient bien inspirés de ne pas encaisser de buts.