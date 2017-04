Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Après la fameuse «remontada» contre le PSG, la thèse de l'accident lors du match aller contre les joueurs d’Unai Emery était une option envisageable. Surtout qu'à l'époque les rêves de triplé étaient encore à l’ordre du jour. Mais après le passage à vide contre la Juventus, le club aurait décidé de réfléchir plus sérieusement et à entamer une révolution au sein de son effectif en laissant partir quelques joueurs.





5 joueurs poussés vers la sortie !

Pour améliorer l’effectif catalan, le club a dans un premier décidé de se séparer de quelques-uns de ses éléments selon le quotidien Sport. Et peu importe si certains d’entre eux ont été recrutés lors du dernier Mercato estival ! Ainsi les français Lucas Digne, Jérémy Mathieu, le Turc Arda Turan, l’Espagnol Paco Alcacer et le Portugais André Gomes ne devraient pas être conservés par le FC Barcelone lors de la prochaine fenêtre des transferts cet été. Trois d’entre eux (Digne, Paco Alcacer, André Gomes) ne sont Blaugrana que depuis quelques mois seulement !







« On se demande comment Mathieu peut porter le maillot du Barça »

Que ce soit contre le Paris Saint-Germain ou contre la Juventus, certains joueurs sont passés au travers de leurs rencontres, ce qui a poussé des observateurs du football à critiquer ouvertement certains choix du Barça. Ce fut le cas de Steven Gerrard. La légende de Liverpool, consultant pour la chaîne de TV anglaise BT Sport a été très dur contre Jérémy Mathieu : « Mathieu a été remplacé à la mi-temps. Il a vécu un cauchemar absolu durant les 45 premières minutes. On se demande comment il peut porter le maillot du Barça, il en est à des kilomètres… »











Qui pour rejoindre le Barça ?

Bien sûr il faudra attendre le nom du successeur de Luis Enrique pour mieux cerner le recrutement à venir du FC Barcelone. Mais deux noms reviennent avec insistance du côté Catalan. L’Espagnol Deulofeu, qui porte aujourd’hui les couleurs de l’AC Milan correspond à la philosophie de jeu du club, lui qui y a été formé. Mais le vrai souhait des dirigeants barcelonais est le Brésilien Philippe Coutinho.

Le maître à jouer de Liverpool possède une technique hors-pair et beaucoup le voient comme le complément parfait au jeu offensif de Barcelone. Dans les prochaines semaines, on devrait y voir plus clair sur la révolution en marche du côté de Barcelone.