Le FC Barcelone poursuit son début de saison parfait

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Facile vainqueur sur la pelouse de Gerona, le FC Barcelone continue de vivre une saison parfaite. Et affirme un peu plus son statut de leader.

Le FC Barcelone n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer sur la pelouse de Gerona et signer une sixième victoire consécutive en Liga. Au classement, les Blaugrana devancent l'Atlético Madrid avec quatre points de plus.





Réussite

Tranquille ce FC Barcelone, et plein de réussite également. Face au promu, les Catalans n'ont pas eu besoin d'appuyer sur l'accélérateur, d'autant qu'ils ont été aidés par leur hôte du soir en provoquant deux buts contre son camp. C'est d'abord le malheureux Aday Benitez qui a dévié une frappe sans danger apparent de Jordi Alba (17e). Puis c'est le gardien Gorka Iraizoz qui s'est fendu d'une bourde avec un ballon passé entre ses jambes sur un centre d'Aleix Vidal (48e).



Suarez se rachète de la confiance

On a très vite compris que Gerona ne pouvait pas faire grand-chose face à ce FC Barcelone plus que jamais sur un nuage. Si Lionel Messi, stratosphérique depuis le début de la saison, n'a pas marqué, Luis Suarez a retrouvé le chemin des filets (69e). Une excellente nouvelle pour l'Uruguayen qui n'avait inscrit jusqu'alors qu'un seul petit but en Liga. Avec la blessure malencontreuse d'Ousmane Dembélé, Suarez devra prendre ses responsabilités et sa réalisation face à Gerona est un premier pas vers la confiance retrouvée.





Le Barça leader serein

Avec ce sixième succès en six sorties et des statistiques à nulles autres pareilles (20 buts marqués, 2 encaissés), le FC Barcelone conforte sa place de leader du championnat espagnol, avec quatre longueurs d'avance sur l'Atlético Madrid, cinq sur le FC Séville et sept sur le Real Madrid. Pour le moment, on n'imagine pas la machine s'enrailler de sitôt et ce n'est pas forcément de bonne augure pour ses rivaux.