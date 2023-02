Le FC Barcelone présente son nouveau Camp Nou !

Le club catalan a dévoilé les premières images de son projet de rénovation du Camp Nou. Les joueurs barcelonais pourront évoluer dans leur nouvelle enceinte dès le mois de février 2021.

Bartomeu, Moix, Luis Enrique, Iniesta, Messi, Sergio and Mascherano together with the model of the #NouCampNou pic.twitter.com/HDJhmjllx6

D'ici quatre ans, le grand Barça jouera dans un stade totalement rénové. De grands travaux pour un coût estimé à 600 millions d'euros. Un coup de neuf nécessaire à une enceinte datant de 1957 et dont 40% n'ont jamais été rénovés depuis sa création. Les tribunes, actuellement non couvertes, bénéficieront d'un toit. La capacité d'accueil passera de 95 000 à 105 000 places. Des travaux seront également prévus à l'extérieur avec entre autre des panneaux solaires ainsi que des espaces de récupération d'eau de pluie pour l'arrosage de la pelouse. Ce n'est pas tout, la légende Johan Cruyff aura également un espace dédié.

Le club a dévoilé les premières images sur son compte twitter :

Football won’t stop during work on the #NouCampNou This is what the transformation will look like https://t.co/Xp3rMx87df