Le FC Barcelone remporte le Clasico et repousse le Real Madrid à 14 points

Par Maxime CLAUDEL

Le FC Barcelone a fait chuter le Real Madrid de son piédestal, filant de plus en plus vers un titre qui lui est promis.

Dominé en première période, le FC Barcelone a fini par faire plier le Real Madrid à Bernabeu grâce notamment à des buts de Suarez et Messi. Le club catalan repousse le champion en titre à 14 points. Joyeux Noël !





Un Noël empoisonné

Le Real Madrid avait fait de ce Clasico une priorité, une manière de conclure une année 2017 en beauté. Elle se terminera finalement sur un goût sacrément amer. Car les Merengue ont lourdement chuté à domicile face à leurs rivaux barcelonais. Malgré une première période aboutie, les hommes de Zinédine Zidane n'ont pas su trouver la faille, à l'image d'un Cristiano Ronaldo loupant le ballon alors qu'il était servi sur un plateau ou d'un Karim Benzema dont la tête a trouvé le poteau. Le Real avait laissé passer sa chance. Pas le Barça.



Le Barça a fait voler le Real en éclat

Car, au retour des vestiaires, le Real Madrid a flanché et le FC Barcelone ne s'est pas fait prier pour faire voler sa défense en éclat. Rakitic a notamment profité d'un boulevard devant lui pour décaler Sergi Roberto, qui a remis à Suarez dans la foulée pour l'ouverture du score (54e). Assommé par ce but, les Merengue ont cédé une seconde fois sur un penalty transformé par Messi à la suite d'une main dans la surface de Carvajal (64e), obligé de s'improviser gardien de fortune alors qu'il y avait le feu dans la surface. Expulsé, le défenseur a laissé ses coéquipiers à dix, qui ont encaissé un troisième but d'Aleix Vidal en toute fin de match (90e+3).





Le Real est à 14 points

Voilà donc le Real Madrid, champion d'Espagne et d'Europe en titre, à 14 points du FC Barcelone, qui n'a toujours pas perdu en Liga cette saison. Certes, les Merengue comptent un match en moins mais il leur faudrait un sacré miracle pour remonter même 11 points sur la phase retour. Les Blaugrana filent droit vers la couronne, l'Atlético Madrid, son dauphin, ayant également perdu lors de la 17e journée. En cas de victoire, Valence pourra éventuellement revenir à 8 longueurs. Un sacré gouffre à combler.