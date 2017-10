Le FC Barcelone reprend sa marche en avant

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Une semaine après avoir concédé le nul dans l'antre de l'Atlético Madrid, le FC Barcelone a rappuyé sur l'accélérateur en battant facilement la lanterne rouge Malaga.





Simple succès

Le FC Barcelone avait fait parler son orgueil lors de son déplacement au Wanda Metropolitano, stade où il est parvenu à arracher un point après avoir été mené au score par l'Atlético Madrid (1-1). Pour les troupes emmenées par Lionel Messi, l'idée était donc de renouer vite avec le succès, ce qu'elles ont fait sans trembler face à Malaga. Tranquillement, presque trop tranquillement.



Deulofeu ouvre son compteur

Le FC Barcelone a néanmoins eu besoin d'un petit coup de pouce pour l'emporter face à la lanterne rouge de Liga. En effet, si Gerard Deulofeu a vite marqué, son but aurait dû être refusé puisque le ballon était sorti des limites du terrain (2e). La physionomie de la rencontre a ensuite pris une tournure habituelle : beaucoup de possession pour les Blaugrana, qui ont dû attendre la deuxième mi-temps pour faire le break par l'intermédiaire d'Andres Iniesta (56e), sur une passe décisive signée Lionel Messi (sa 140e en Liga).





Le Barça reprend sa marche en avant

Grâce à cette huitième victoire en neuf journée, le FC Barcelone a remis le pied sur l'accélérateur, prenant soin au passage de digérer le léger contretemps face à l'Atlético Madrid. Voilà le Barça leader avec quatre points d'avance sur Valence, qui a corrigé le FC Séville chez lui, et provisoirement huit sur le Real Madrid, qui n'a plus le droit à l'erreur et recevra Eibar dimanche soir.