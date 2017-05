Le FC Barcelone s'octroie de nouveaux records !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Eliminés par la Juventus sans inscrire un but en quart de finale de la Ligue des Champions, et finissant à la deuxième place de la Liga, le FC Barcelone est parvenu à ajouter un trophée à sa collection de titres en remportant la Coupe d’Espagne. Et ce succès permet aux joueurs de Luis Enrique de battre de nouveaux records





3ème Coupe du Roi en 3 ans, le Barça égale son record vieux de 60 ans !

Avec la victoire contre Alavès, Barcelone permet à Luis Enrique de partir sur une bonne note. Surtout, les coéquipiers de Lionel Messi, buteur en finale, et meilleur réalisateur de la compétition, rentrent dans l’histoire une nouvelle fois !

Avec ce troisième trophée consécutif, le FC Barcelone égale une performance vieille de 64 ans réalisée… par les Catalans ! Ils avaient déjà gagné trois fois de suite la Coupe du Roi entre 1951 et 1953. A défaut d ‘avoir brillé sur la scène européenne, les Blaugranas ont démontré tout leur potentiel en Coupe du Roi, épreuve au sein de laquelle ils sont abonnés à la victoire depuis 3 éditions.









Neymar et Messi se distinguent encore

A ce titre collectif, le FC Barcelone a ajouté aussi des records individuels lors de cette finale. Lionel Messi, encore une fois étincelant lors de la rencontre a ouvert le score pour son 700ème match. Avec ce but, il est devenu le premier joueur à marquer lors de 4 finales de Coupe du Roi différentes (2017, 2015, 2012 et 2009) depuis Telmo Zarra en 1950 !





Neymar a aussi inscrit un but suite à l’égalisation magnifique de Théo Hernandez. En redonnant l’avantage à sa formation, le Brésilien s’est aussi distingué en marquant lors de 3 finales consécutives. Telle performance n’avait pas été réalisée depuis les années 60 et Ferenc Puskas ! Voilà donc de beaux records pour le FC Barcelone pour cette fin de saison, qui les consoleront peut-être un peu d’avoir échoué à conserver leur titre en Liga.