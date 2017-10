Le FC Barcelone s'offre une nouvelle victoire… à huis clos !

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

La perspective de jouer au Camp Nou sans son public n'a aucunement éteint la forme éclatante du FC Barcelone, large vainqueur face à Las Palmas. Les Blaugrana ont fait la différence en seconde période.





Un match à huis clos

Avant le coup d'envoi, il y a eu un imbroglio en raison de l'organisation du référendum d'autodétermination de la Catalogne. A cause de la sécurité incertaine, la rencontre a bien failli être annulée (ce qui aurait vraisemblablement donné lieu à un tapis vert, soit une défaite pour le Barça). "Nous sommes préoccupés et très peinés par ce qui est en train de se passer" en Catalogne, a déclaré le président Josep Maria Bartomeu au micro de beIN Sports Espagne. Finalement, le match a bel et bien eu lieu mais à huis clos, une drôle d'ambiance mais qui n'a pas plombé les bonnes vieilles habitudes du FC Barcelone, auteur d'une nouvelle victoire écrasante.



Las Palmas a touché le poteau mais…

Les Blaugrana auront logiquement mis du temps à rentrer dans leur match. Et on peut aisément le comprendre. Leur apathie aura duré une mi-temps, durant laquelle Las Palmas a notamment touché le poteau en jouant crânement sa chance. Mais, après la pause, le Barça a retrouvé sa carburation habituelle, d'abord par l'intermédiaire de Busquets (49e). Lionel Messi s'est ensuite illustré avec un énième doublé (70e, 77e) pour mettre son équipe définitivement à l'abri.





Le Barça continue sa moisson

Qu'importe les conditions parfois difficiles, qu'importe l'été qui fut intenable et long, le FC Barcelone continue son début de saison idéal en enchaînant un neuvième succès de rang, toutes compétitions confondues. Avec 21 points au compteur (un 7 sur 7), les Blaugrana sont tranquillement en tête du classement avec cinq points d'avance sur Séville et six sur l'Atlético Madrid, qui a été accroché samedi. Le Real Madrid, champion en titre, est provisoirement à… dix longueurs !