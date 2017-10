FC Barcelone: Selon Mundo Deportivo, Griezmann est en route pour le Barça

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Le FC Barcelone aurait fait d'Antoine Griezmann une de ses cibles pour l'été prochain selon Mundo Deportivo et serait prêt à débourser 100 millions d'euros.

Antoine Griezmann, qualifié de priorité du Barça en vue du mercato d'été 2018, aurait répondu positivement aux premières approches du club catalan.

Griezmann, priorité du Barça



"Griezmann sur la bonne voie", titrent ce vendredi nos confrères du site Mundo Deportivo. Le journal catalan affirme que l’attaquant français est LA priorité du FC Barcelone pour se renforcer la saison prochaine. Malgré la période délicate qu’il connaît à l’Atlético (quatre matchs consécutifs sans but ni passe décisive), le natif de Mâcon serait vu par la direction sportive barcelonaise comme le parfait complément de Messi, Suarez et Dembélé (blessé pour au moins un mois encore) sur le front de la formation blaugrana.

Griezmann aurait donné son aval



Les premières discussions entre les émissaires du Barça et l’entourage de l’international tricolore auraient d’ailleurs été positives et Mundo Deportivo semble convaincu que l’Atletico ne s’opposera pas à son départ vers son rival catalan. Griezmann aurait même dit "oui" pour rejoindre Messi & Co pour peu tout du moins que les dirigeants barcelonais s’alignent sur la clause libératoire du Madrilène.

Une clause à 100 millions



Fixé à 100 millions d’euros, cette clause est dans les cordes des Blaugrana. Misant sur les excellents rapports qu'ils entretiennent avec leurs homologues madrilènes, la direction catalane espère prendre un temps d’avance sur les clubs potentiellement qui sont et seront encore fortement intéressés par la venue de l'international français d'ici quelques mois (MU, Man City, Chelsea).