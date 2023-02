FC Barcelone : trois Français dans le groupe pour affronter Séville en Supercoupe d’Espagne

Lucas Digne, Samuel Umtiti et Jérémy Mathieu, les trois Français du FC Barcelone, ont tous été convoqués pour le match aller de la Supercoupe d'Espagne face au FC Séville.

Le FC Barcelone s’apprête à démarrer sa saison ce dimanche soir, à l’occasion du déplacement à Séville pour le match aller de la Supercoupe d’Espagne. Luis Enrique a dévoilé le groupe sur lequel il comptera.





Trois Français dans la liste

Luis Enrique a fait appel à dix-huit joueurs pour ce choc qui aura lieu au stade Ramón Sánchez-Pizjuán, dont les défenseurs français Lucas Digne, Samuel Umtiti et Jérémy Mathieu. Ils ont été convoqués aux côtés de Bravo, Masip, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, Arda, Iniesta, Suárez, Messi, Mascherano, Munir, Sergi Roberto, André Gomes et Aleix Vidal. Douglas, Samper et Jordi Alba, eux, n’ont pas été retenus.



🔵🔴⚽ La liste de 18 joueurs convoqués pour la #SupercopaFCB. Avec Umtiti, Digne et Mathieu ? https://t.co/Ge25IdQwTp pic.twitter.com/H7iWesjQ9z dash; FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 14 août 2016

Deux absents de taille

Bien évidemment, Neymar ne pourra jouer la Supercoupe d’Espagne. Le Brésilien est trop occupé à aller chercher l’or olympique avec sa sélection aux JO de Rio. Sa nation s’est d’ailleurs qualifiée pour les demi-finales, où elle affrontera le Honduras. Marc-André ter Stegen est l’autre grand absent de la liste. Le gardien, en concurrence avec Claudio Bravo, est blessé. Enfin, Rafinha est dans le même cas que Neymar : il est aux Jeux Olympiques.





« Des conditions optimales pour la Supercoupe d’Espagne »

Même si la MSN n’est pas au complet, Luis Enrique se veut confiant, « Nous n'avons pas fait de longs voyages et nous avons laissé souffler nos joueurs quand il le fallait. Nous arrivons en parfaites conditions pour cette finale. » Il ajoute, « Ce que je préfère, c'est l'attitude de mes joueurs. C'est ce qui fait que l'équipe gagne des titres. Il y a toujours des choses à améliorer et nous nous y attelons Je connais mes joueurs et je sais qu'ils monteront en régime au fur et à mesure. Nous allons tout donner dès le début. » Le match retour se jouera mercredi au Camp Nou.