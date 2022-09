FC Barcelone : Javier Mascherano écope d'un an de prison

Dans le viseur de la justice espagnole pour avoir omis de déclarer 1,5 millions d’euros sur les exercices fiscaux de 2011 et 2012, Javier Mascherano a connu sa sanction ce jeudi. L’Argentin a écopé d’un an de prison. Ses avocats se sont arrangés pour que cette peine soit transformée en simple amende.





Après avoir commis ses deux infractions fiscales, Javier Mascherano avait déjà écopé d'une amende de 815 000 euros. Ce jeudi, la justice a rendu son verdict. La presse espagnole explique que son audition n’a duré qu’une dizaine de minutes. Le juge l’a condamné à une peine d’un an de prison, que le joueur du FC Barcelone a acceptée dans la foulée. Il ne devrait toutefois pas la purger. Son avocat a demandé qu’elle soit remplacée par une autre amende, d’une valeur de 21 000 euros. En Espagne, les peines de prison de moins de deux ans sont rarement mises en application.





Breaking: Barcelona#39;s Javier Mascherano has been sentenced to one year in prison for tax evasion (El Mundo) pic.twitter.com/9opVA8zqit