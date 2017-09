FC Barcelone: un intérêt pour Maxime Lopez?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Pur produit de l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez, à 19 ans, est un joueur au potentiel certain. Le FC Barcelone ne serait pas insensible à l'idée de l'accueillir dans un avenir proche.



Lopez doit s'affirmer cette saison



Révélation de la saison dernière dans les rangs de l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez a pour objectif de s'affirmer cette saison sous les ordres de Rudi Garcia. Titularisé deux fois en août en Ligue 1 après avoir joué 30 matchs l'an passé en Championnat, le joueur de 19 ans a prolongé son contrat jusqu'en 2021 en début d'année. L'OM compte clairement sur lui, mais son avenir pourrait s'inscrire ailleurs.

Zubizarreta, intermédiaire privilégié



À 19 ans, le milieu de terrain phocéen a fait parler de lui en début d'année en voyant son nom être cité dans les travées du Camp Nou. Une rumeur qui avait récemment pris un peu plus de poids, le média catalan RAC1 indiquant que le Barça comptait même sur ses liens privilégiés avec le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta pour tenter une approche.



En successeur d'Iniesta?



Et visiblement, l’intérêt barcelonais est plus que jamais réel. Dans son édition du jour, El Mundo Deportivo révèle en effet que des contacts existent entre le vice-champion d’Espagne en titre et l’agent du Marseillais. Désireux d’en faire un potentiel successeur d’Andrés Iniesta, le Barça a décidé de passer la seconde dans ce dossier après les retours positifs des scouts chargés d’observer le milieu de terrain olympien et a donc fait savoir au représentant du joueur qu’un intérêt était là. Affaire à suivre donc.