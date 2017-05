FC Barcelone : Une prolongation de contrat refusée par Lionel Messi ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A quelques semaines de la fin de saison, Lionel Messi n’a toujours pas signé une prolongation de contrat avec son club. Et selon AS, il aurait même rejeté récemment une proposition de ses dirigeants.

Les fans du FC Barcelone ne sont sans doute pas réjoui de la nouvelle présentée par le quotidien madrilène AS qui annonce que Lionel Messi aurait refusé une proposition de prolongation alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2018. Mauvais signe ou juste tentative de calmer le jeu et de gagner du temps?





Messi aurait refusé 30 millions par an!

Toujours selon le quotidien espagnol, le contrat présenté par les dirigeants catalans aurait pu permettre à Messi de toucher d’importantes sommes : nos confrères ibériques croient savoir que les Blaugranas étaient prêts à payer Lionel Messi entre 30 et 35 millions d’euros annuels !

Alors que le FC Barcelone souhaite avant tout gérer sa masse salariale, l’effort qui aurait été fait pour leur numéro 10 est déjà colossale. Mais dans la mesure où il s’agit d’une première proposition, on peut imaginer, si l’information de AS s’avérait exacte, que la direction du Barça peut encore améliorer son offre. Reste à savoir si l’intérêt financier est la seule motivation pour Messi.









Fin de saison floue pour le Barça

Si la perspective d’une saison blanche pour le FC Barcelone est certes réelle mais peu probable (finale de la Coupe du Roi contre Alaves, 10ème de Liga), la désillusion en Ligue des Champions a peut-être laissé des traces chez certains cadres catalans. Qui plus est, si les espoirs de titre sont encore envisageables, Lionel Messi et ses partenaires n’ont plus leurs destins entre leurs mains. A égalité avec le Real Madrid qui a un match un moins, les champions d’Espagne en titre doivent attendre un faux pas des hommes de Zidane tout en étant irréprochables eux-mêmes. Voir l’ennemi madrilène tout remporter pourrait-il convaincre Messi d’aller voir ailleurs ?



Le possible doublé Liga – Ligue des Champions des merengue n’entre pas seul en compte. L’Argentin et son entourage sont probablement en attente d’en savoir plus sur le recrutement du Barça tant au niveau des joueurs que de l’entraîneur. Des sources proches du FC Barcelone ont en effet fait savoir que Messi avait déjà souhaité voir partir certains joueurs qu’il n’estimait pas digne des Blaugranas. En plus d’une prolongation avantageuse, le meilleur buteur de Liga veut sans doute des garanties sur l’effectif de son équipe l’an prochain. Ou sinon, l’inimaginable pourrait éventuellement se produire.





Le regard de Thomas Mekhiche et la Quotidienne sur Lionel Messi après le Clasico !