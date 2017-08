FC Barcelone : Les coulisses derrière le transfert de Paulinho

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le FC Barcelone se montre enfin actif sur le marché des transferts. Le club catalan a obtenu le renfort de Paulinho en provenance du club chinois de Guangzhou Evergrande. Recruté pour 40 millions, le milieu de terrain est le premier transfert depuis le départ de Neymar au PSG. Mais son arrivé a suscité la surprise alors les fans Blaugranas qui attendaient un joueur plus offensif ou un milieu de terrain plus confirmé.





« Si vous voulez maintenir le jeu du Toque, Paulinho n'est pas la meilleure option. »

Après deux saisons en Chine, il est vrai que quelques questions pouvaient se poser sur ce renfort. Selon Sport, qui relaie une information de Globoesporte.com, le club catalan s’est renseigné auprès de la Fédération brésilienne de football (la CBF) au sujet de Paulinho, et voilà ce qu’elle aurait répondu : « si vous voulez conserver le jeu de passes du Toque, Paulinho n'est pas la meilleure option. Si vous recherchez un joueur vertical capable de casser les lignes, recrutez-le. » Capable de se porter rapidement vers l'avant et très utile à la récupération, il est peut-être l'élément qui manquait au Barça.









Messi a été séduit par le joueur et l'attendait au Barça

L'énorme avantage dans le recrutement de Paulinho vient du fait que le joueur n'a pas besoin de préparation estivale. Le championnat chinois ayant commencé en mars, il est donc prêt d'un point de vue athéltique pour le début de saison des Catalans. Sa dimension physique est d'ailleurs l'un de ses atouts. C'est d'ailleurs l'un des éléments qui lui a permis d'être régulièrement appelé avec la sélection brésilienne même s'il évoluait en Chine depuis deux ans.

Paulinho a d'ailleurs croisé Messi en juin dernier lors d'un match amical entre leurs deux sélections. L'Argentine s'est imposé 1-0 au Brésil, mais selon Sport, Messi aurait été séduit par le profil du joueur et lui aurait déclaré en fin de rencontre, « je t'attends à Barcelone » conscient déjà de l'intérêt du club catalan pour le milieu de terrain brésilien. Les deux hommes ont par ailleurs échangé leurs maillots après le coup de sifflet final. Les doutes devraient alors être moins importants dans la mesure où Lionel Messi aurait lui-même reconnu le talent du joueur lors de cette rencontre.









Le club publie un communiqué pour faire taire les rumeurs

Pour conclure sur ce dossier, notons que ce mercredi, le club a publié un communiqué de presse pour nier certaines rumeurs apparues sur le web. Elles faisaient état de liens entre la société de Josep Maria Bartomeu et les propriétaires de l’équipe d’Evergrande Guangzhou qui seraient à l'origine de ce transfert. L’équipe catalane a tenu à préciser dans ce texte et par la voie de son porte-parole que Paulinho avait été recruté dans un but exclusivement sportif et en aucun cas pour servir les intérêts économiques en Chine de la société du président du Barça.