FC Barcelone : Une nouvelle Mission Impossible

Comme pressenti par nos experts Thomas Mekhiche et Grégoire Margotton dans la Quotidienne de mardi, c’était en effet la bonne période pour la Juventus pour battre Barcelone. Et le résultat est sans appel ! Grâce à sa victoire 3-0 avec un excellent Dybala auteur d’un doublé, la Juventus entrevoit les demi-finales de l’épreuve.





Une nouvelle « Remontada » est-elle possible ?

Les Catalans vont une nouvelle fois être en quête d’un exploit dans une semaine pour la réception de la Juventus Turin. Sèchement battus 3-0 en Italie, les champions d’Espagne en titre se retrouvent dans une situation similaire à celle qui avait suivi le huitième de finale aller contre le Paris Saint-Germain. Mais la différence est énorme : la Juventus possède la meilleure défense en Ligue des Champions avec seulement 2 buts encaissés depuis le début de la phase de poule, dont un par le lyonnais Corentin Tolisso.

D’ailleurs les Bianconneri sont toujours invaincus en Coupe d’Europe cette saison. Des 6 défaites turinoises cette saison, une seule l’a été sur plus d’un but d’écart ! C’était contre le Genoa en novembre (3-1) et c’était sans Chiellini ni Dybala. C’est donc une nouvelle Mission Impossible pour Luis Enrique et ses hommes mais le défi semble nettement plus compliqué cette fois.





Le Bug du Barça

Pour la deuxième fois consécutive, le FC Barcelone s’est donc incliné sans marquer le moindre but. C’était déjà le cas contre Malaga samedi dernier (2-0). Depuis Septembre, le Barça n’avait jamais enchaîné 2 rencontres sans marquer, et c’est la première fois aussi que Luis Enrique connait 2 revers coup sur coup cette année. Réduits à 10 contre Malaga, cette fois les Barcelonais se sont retrouvés dans l’impossibilité d’inquiéter la Juve à 11 contre 11 avec seulement 3 frappes cadrées en 90 minutes, malgré leurs 15 tirs et 66% de possession de balle.

Le tournant du match se trouve peut-être à la 20ème minute. Sur la première réelle occasion blaugrana, Iniesta se retrouve en face à face avec Buffon, mais le portier italien réalise une parade magnifique ! A peine une minute plus tard, Dybala doublait la mise. D’ailleurs s’il fallait chercher des Argentins en forme, il ne fallait pas regarder du côté de Messi ou de Mascherano, mais plus vers Dybala et Higuain. Si Neymar, voire Iniesta ont été les plus remuants côté Barcelonais, Suarez, Messi, et Rakitic n’ont pas été en mesure de mettre en danger les Champions d’Italie. Le match retour s’annonce très compliqué, puisqu’il faudra mettre au moins 3 buts pour espérer aller en prolongation, et 4 pour se qualifier directement. Sans en prendre un seul. Autant dire une mission du domaine de l’impossible...