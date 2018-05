FC Metz : Frédéric Hantz quittera le club à l'issue de la saison

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Relégué en Ligue 2 depuis la 36e journée, Metz prépare déjà activement la saison prochaine. Et ce sera sans Frédéric Hantz à qui il restait pourtant un an de contrat. Le coach, qui était arrivé en octobre dernier en remplacement de Philippe Hinschberger, n'a pu empêcher la relégation des Grenats et a décidé de quitter le clud d'un commun accord avec le Président Bernard Serin.

Dernière sortie face à Bordeaux

Frédéric Hantz et son adjoint Arnaud Cormier seront tout de même présents sur le banc du FC Metz lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1 (face à Bordeaux) avant de quitter définitivement le club comme le précise le communiqué du club : "Frédéric Hantz et Bernard Serin ont décidé ce jour et d'un commun accord, après des échanges réguliers tenus depuis plusieurs semaines, qu'ils mettraient un terme anticipé à leur collaboration, et ce à l'issue de cette saison 2017-2018, après le dernier match FC Metz – Girondins de Bordeaux. L'entraîneur adjoint Arnaud Cormier quitte également le club."



Pour le moment, aucun nom n'a filtré concernant le futur entraîneur du club.