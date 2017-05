FC Nantes : Valentin Rongier tacle à être connu

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Au sortir d'une saison pleine (31 matches joués, 26 titularisations), Valentin Rongier est surveillé de près par les grands noms du championnat de France et d'ailleurs. La statistique tombée ce jour va encore rajouter à sa popularité.



Rongier se fait un nom



Il n'est pas le joueur le plus connu de Ligue 1, mais il n'a rien à envier à ses concurrents. Âgé de 22 ans, le milieu de terrain du FC Nantes Valentin Rongier a été l'une des révélations de la saison en jouant un rôle majeur dans la réussite de son club, qui a terminé à la septième place du classement. Technique, doté d'une vision de jeu au-dessus de la moyenne, le Français brille surtout à la récupération ce qui avait amené son entraîneur Sergio Conceicao à le comparer récemment à ...Marco Verratti. "Je pense que Rongier pourra jouer n’importe où dans trois ans. Il n’est pas inférieur au milieu de terrain du PSG Verratti par exemple", jugeait l'entraîneur lusitanien, du FCN. Si le jeune Nantais (22 ans) a encore quelques paliers à franchir, il peut s'enorgueillir de dépasser allègrement le milieu italien du PSG au classement des meilleurs tacleurs.

5, 4 tacles par rencontres, 73% de réussite



Selon une étude réalisée par l'Observatoire du football CIES (Centre international d'étude du sport), il est tout bonnement le meilleur tacleur d'Europe (les 5 grands championnats sont pris en compte). Avec 5,4 tacles par rencontre et un taux de réussite de 73%, le Nantais est premier de ce classement devant Casemiro, la tour de contrôle du Real Madrid et Idrissa Gueye, l'homme à tout faire d'Everton et de la Premier League. Un classement dans lequel on retient la 6e place de Gelson Fernandes (Stade rennais), la 9e place de Maxime Gonalons (OL) et la 13e de... Marco Verratti (PSG).