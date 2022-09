FC Porto : Falcao prolonge et snobe Chelsea

Sur les tablettes de Chelsea, où son ancien entraîneur André Villas Boas désirait l'attirer, Falcao vient de prolonger son contrat de deux ans avec le FC Porto.

Les plus grands clubs européens avaient un œil sur Falcao, après sa très belle saison avec le FC Porto. Mais le buteur colombien a finalement décidé de prolonger son bail avec les Dragons.





Deux saisons de plus avec Porto



Actuellement en Argentine, où il participe à la Copa America avec la sélection colombienne, Falcao vient d'envoyer un message clair en prolongeant son bail avec Porto. Sous contrat avec le club jusqu'en 2013, l'attaquant a signé pour deux saisons supplémentaires, se liant aux Dragons jusqu'en 2015.





Une clause à 45 millions d'euros



De fait, sa clause libératoire, qui s'élevait à 30 millions d'euros avant la prolongation, est désormais fixée à 45 millions d'euros. En résumé, le FC Porto compte bien conserver pour la saison prochaine l'effectif lui ayant permis de réaliser le triplé Championnat-Coupe-Ligue Europa.





Chelsea devra chercher ailleurs



André Villas Boas, le nouvel entraîneur de Chelsea, avait pour souhait de renforcer les Blues avec le buteur symbole de sa réussite avec Porto. Le technicien portugais devra donc sans doute se rabattre sur un autre attaquant. Sachant que les Londoniens comptent déjà Fernando Torres et Didier Drogba dans leurs rangs.



Falcao tentera quant à lui de démontrer en Ligue des Champions les qualités aperçues la saison dernière en Ligue Europa (17 réalisations, meilleur buteur de la compétition).