FC Séville/Bayern Munich : Les 5 joueurs français à suivre

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Outre le match opposant la Juventus au Real Madrid en 1/4 de finale de la Ligue des champions, ce soir, le Bayern Munich va jouer contre la surprenante équipe du FC Séville. Pour l'occasion, mis à part Kinglsey Coman probablement éloigné des terrains jusqu'à fin avril suite à une blessure à la cheville, cinq joueurs français auront l'occasion de prendre part à cette joute.





Franck Ribéry

Du haut de ses 34 ans, Franck Ribéry n’en finit plus d’impressionner. En effet, ce week-end, l’ancien ailier a délivré une nouvelle prestation XXL face au Borussia Dortmund (6-0) contre qui il a délivré une passe décisive et marquer un lob somptueux après un une deux intelligemment joué avec James Rodriguez à l’entrée de la surface. Malgré ses jolies prouesses, le numéro 7 n’a pas convaincu les dirigeants bavarois de le prolonger. Ces derniers attendraient la double confrontation contre le FC Séville en 1/4 de finale de la Ligue des champions pour prendre une décision. Kicker et l'Abendzeitung, un média allemand local, relaient que cette situation énerverait celui qui compte onze saisons de bons et loyaux services. Un agacement qui pourrait se transformer en rage de vaincre pour prouver une bonne fois que le Bayern pourra toujours compter sur lui. Attention donc !

Corentin Tolisso

Dès son arrivée en provenance de l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso faisait office de titulaire indiscutable dans le schéma tactique de Carlo Ancelotti. Mais, l'éviction de l'entraîneur bavarois par Jupp Heynckes a remis en cause ce statut puisqu’il compte 21 matches de Bundesliga pour 13 titularisations. Qui plus est, le milieu tricolore est revenu depuis peu à la compétition suite à une blessure contractée au tibia. Toutefois, pour sa première saison en Allemagne, le joueur de 23 ans, qui se trouve être le plus gros transfert de l'histoire du Bayern Munich, répond aux attentes avec un jeu physique et offensif qui se traduit par sept buts et quatre passes décisives en trente-deux matches toutes compétitions confondues.





Wissam Ben Yedder

Si Wissam Ben Yedder ne fait pas office de titulaire indiscutable avec le FC Séville, cela n'empêche pas l’avant-centre français d'être dans une forme étincelante. En effet, lors des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, l'ancien joueur de Toulouse a éliminé à lui tout seul Manchester United, grâce à deux réalisations. En faisant trembler par huit fois les filets adverses en C1, l'attaquant de 27 ans se place comme étant le dauphin de Cristiano Ronaldo. Des prestations qui lui ont valu d'être appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de France, le 15 mars dernier.









Steven Nzonzi

Depuis qu'il a été transféré en Andalousie, au sein du club de Séville, il y a près de trois ans, Steven Nzonzi s'est imposé comme un patron au milieu de terrain. En effet, grâce à sa force dans les duels aériens, ses passes qui cassent les lignes et sa puissance, le natif de Colombes a disputé pas moins de 127 rencontres toutes compétitions confondues.

Clément Lenglet

Clément Lenglet n’a que 22 ans, pourtant il a déjà tout d’un grand . Sérénité, maturité, force,... Autant de qualités qui font de lui un titulaire indiscutable dans la défense de la formation espagnole (28 matches en 30 journées de Liga) et ce sous trois entraîneurs différents : Jorge Sampaoli, Eduardo Berizzo et actuellement Vincenzo Montella. Ce samedi, en conférence de presse, le coach italien n'a, d'ailleurs, pas caché l'admiration qu'il avait pour le pur produit de l'AS Nancy : « C'est un grand joueur et il a toujours la tête au travail, il veut s'améliorer chaque jour. C'est un footballeur parfait. »