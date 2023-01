FIFA 17 : Les notes des joueurs de Manchester United, Manchester City, Arsenal et Chelsea

A l’occasion de la Gamescom, certains petits chanceux ont pu essayer FIFA 17, et dévoiler les notes non-définitives des joueurs de certaines équipes. Découvrez les statistiques des footballeurs des principaux clubs anglais de Premier League.

Qui pour dominer Londres ?

A Londres, la lutte s’annonce également intense, avec Chelsea, Tottenham et Arsenal. Avec une note de 89, Hazard est le meilleur joueur des Blues, devant Fabregas (87) et Diego Costa (86). Sur le papier, les Gunners paraissent un brin moins forts, malgré les bonnes notes d’Ozil, Sanchez et Cech (respectivement 88, 86 et 87). Chez les Spurs, Lloris sera la tête d’affiche de l’équipe avec une note moyenne de 87. Suivent ensuite Alderweireld (84) et Eriksen (83).



Coutinho, la star de Liverpool

Auteur d’une saison excellente, Coutinho est logiquement le meilleur joueur de Liverpool avec une note moyenne de 84. Le Brésilien devance Sturridge (83) et Roberto Firmino (82).