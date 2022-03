FIFA 17 : Les notes des joueurs du FC Barcelone, du Real Madrid et de l’Atlético fuitent sur internet

A un peu plus d’un mois de la sortie de FIFA 17, un internaute a dévoilé les statistiques de plusieurs équipes en Liga. Qui du FC Barcelone, du Real Madrid et de l’Atlético Madrid sera meilleur sur le papier ?

Alors qu’il sortira le 29 septembre prochain, FIFA 17 se dévoile.

BARCELONE #FIFA17. MESSI EST BLOND DANS LE JEU 👱🏼 pic.twitter.com/E25NKdvrYh dash; #LOPENSPACE (@josspace) 17 août 2016

+2 pour Griezmann

L’Atlético Madrid n’a pas non plus à rougir dans le jeu, avec un seul joueur titulaire possédant une note moyenne inférieure à 80. Les deux joueurs les plus forts de l’équipe sont Antoine Griezmann et Diego Godin (86), juste devant Filipe Luis et Gimenez (83).





Cristiano Ronaldo à hauteur de Messi ?

Une autre source, à savoir product-review, dévoile de son côté les notes éventuelles des joueurs du Real Madrid. Cristiano Ronaldo gagnerait un point par rapport à FIFA 16 et grimperait à 94, tout comme Lionel Messi. Suivraient ensuite Gareth Bale (89), Luka Modric et Toni Kroos (88).



FC Barcelone

Bravo : 84

Alba : 84

Mascherano : 84

Piqué : 85

Sergi Roberto : 78

Iniesta : 87

Busquets : 86

Rakitic : 85

Neymar : 91

Suarez : 90

Messi : 94



Atlético Madrid

Oblak : 85

Filipe Luis : 83

Gimenez : 83

Godin : 86

Juanfran : 81

Gabi : 80

Tiago : 80

Koke : 82

Saul : 78

Griezmann : 86

Torres : 80



Real Madrid

Navas : 84

Pepe : 85

Varane : 82

Danilo : 80

Marcelo: 84

Ramos : 87

Carvajal : 83

Casemiro : 80

Isco : 84

Lucas Vazquez : 79

Modric : 88

Kroos : 88

James Rodriguez : 86

Bale : 89

Morata : 81

Benzema : 87

Cristiano Ronaldo : 94