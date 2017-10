Fin de série pour le Napoli, accroché chez lui par l'Inter Milan

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Naples et l'Inter Milan se sont neutralisés lors du choc tenu à San Paolo. Les deux équipes demeurent invaincues en Serie A.

Naples n'enchaînera pas de neuvième victoire de rang en Serie A. Le leader du championnat a partagé les points avec l'Inter Milan, qui a confirmé sa solidité retrouvée depuis le mois d'août.





Spectacle sans surprise

Entre Naples, la meilleure attaque d'Italie, et l'Inter Milan, son dauphin défensivement costaud, on s'attendait à un choc des cultures. Il a bel et bien eu lieu. Mais le Napoli n'est pas parvenu à forcer le verrou adverse, soit par précipitation, soit par maladresse, soit parce que le gardien intériste était tout simplement dans un grand soir. Les Napolitains ont également été particulièrement gênés par la tactique mise en place par l'Inter, consistant à casser la fluidité de leur jeu en empêchant les redoublements de passes.



L'Inter en contre

L'Inter Milan n'a rien de flamboyant mais sa solidité est difficile à briser. Même le Naples capable de mettre 3,25 buts par match s'en est rendu compte. Avec leur bloc compact, les Nerazzurri ont eu des opportunités en contres mais ils n'ont pas su les concrétiser, notamment parce que Mauro Icardi, son super buteur, n'était pas dans un bon jour à San Paolo, dont le tableau d'affichage n'a finalement pas bougé malgré les forces en présence.





Fin de série pour Naples

Les regrets sont dès lors davantage à aller chercher du côté de Naples que de l'Inter Milan, qui poursuit sa série d'invincibilité en ramenant un point précieux de San Paolo et en mettant fin au raz de marée napolitain. Le classement restera donc inchangé en tête : Naples conserve ses deux points d'avance sur l'Inter. Et les deux équipes sont toujours invaincues après neuf journées. Vivement le match retour à San Siro.