Fousséni Diabaté, une belle revanche

Avec 3 buts et 1 passe décisive pour ses six premiers mois en Ligue 2, Fousséni Diabaté a réussi ses débuts pro avec le GFC Ajaccio. Du haut de ses 22 ans (qu’il a fêté en octobre), il a conquis les dirigeants corses et ses coéquipiers. Son homme de confiance et conseilleur Yacine Ayad revient sur son parcours : « L’été dernier, comme Fousséni n’avait pas eu de contrat pro à Guingamp, j’ai contacté les dirigeants du Gazélec en qui j’ai pleine confiance. Cette confiance a porté ses fruits. C'est une belle revanche sur son parcours. »