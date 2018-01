Les Français de l’étranger : Griezmann buteur, Kanté qualifié en Cup

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Angleterre, Espagne, Italie… Voici le tour d’Europe des Français de l’étranger qui ont joué ce dimanche.

Griezmann décisif avec l’Atlético

Un but et deux poteaux. Antoine Griezmann a été omniprésent dimanche, lors de la victoire de l’Atlético de Madrid face à Las Palmas (3-0). Après trois matches sans victoire toutes compétitions confondues, dont une élimination contre Séville en Coupe du Roi (1-2 ; 1-3), les Colchoneros ont su réagir au stade Metropolitano, lors de la 21e journée de Liga. L’international français a été le joueur le plus en vue. Il a touché deux fois les montants, d’abord sur une talonnage acrobatique (24e), puis sur un lob astucieux (64e). Surtout, lancé dans le dos de la défense, « Grizi » a ouvert la marque d’un petit ballon piqué (61e) et initié l’action du deuxième but, signé Fernando Torres (73e). L’autre Français de l’Atlético, Kevin Gameiro, malade, a dû déclarer forfait à la dernière minute. Au classement, la formation de Diego Simeone consolide sa deuxième place (46 points), avec six unités d’avance sur Valence, battu samedi par le Real Madrid (4e, 38 points).









Umtiti et Digne titulaires avec le Barça

La moitié de la défense du Barça était constituée par des Français, dimanche soir contre Alavés (victoire 2-1). Samuel Umtiti a débuté dans l’axe, aux côtés de Gerard Piqué, et Lucas Digne a évolué sur le côté gauche. Ce dernier a failli ouvrir la marque, mais sa frappe a frôlé le montant du gardien visiteur (7e). Mené au score, les Catalans ont finalement renversé la situation en fin de match par des buts signés Suarez (72e) et Messi (84e). Samuel Umtiti, coupable d’une main dans la surface, aurait pu (dû?) concéder un penalty. L’arbitre en a décidé autrement.

Les Français de Séville frustrés

Clément Lenglet, Steven Nzonzi, l’international aux deux sélections chez les Bleus, et Wissam Ben Yedder, étaient tous les trois titulaires dimanche pour la réception de Getafe en Liga. Ils ont bien pensé tenir la victoire, après l’ouverture du score par Muriel (72e). Mais les Sévillans ont craqué dans le temps additionnel (but de Rodriguez à la 93e minute) et ratent l’occasion de se rapprocher de Villareal, 5e du classement.

Kanté et Chelsea éliminent Newcastle

Grâce notamment à un doublé de Michy Batshuayi, Chelsea s’est qualifié pour les 8es de finale de la Cup, en dominant Newcastle (3-0). N’Golo Kanté était présent sur la pelouse au coup d’envoi, avant d’être remplacé en fin du match.

Veretout et la « Fio » s’inclinent

Titulaires avec la Fiorentina, les Français Jordan Veretout et Cyril Théréau ont lourdement chuté à domicile, face au 19e, le Hellas Verone (4-1), pour le compte de la 22e journée de Série A. Les Violets sont 11es au classement.