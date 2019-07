France - Chili : Laurent Blanc encense Marvin Martin

A créditer d'une excellent partie face au Chili, Marvin Martin a une fois de plus marqué des points dans l'esprit de Laurent Blanc. Le Sochalien est en train d'assurer son avenir en équipe de France.

Laurent Blanc avait décidé de ne mettre qu'un milieu défensif (Mvila) face au Chili, en plaçant Marvin Martin aux côtés de Samir Nasri. Résultat, une réelle qualité technique affichée par les Bleus au milieu de terrain.





Blanc encense Martin



Après le match, Laurent Blanc a expliqué son choix du milieu de terrain, revenant sur la prestation du Sochalien : « Le petit Marvin a encore marqué des points. Il est plaisant à voir, il met à l'endroit l'équipe. Il perd peu de ballons. Il continue d'avancer, il sent le football. Les joueurs lui font confiance et c'est un bon signe. »





Samir Nasri sous pression



Le sélectionneur profite même de l'avènement de Marvin Martin pour mettre la pression sur Samir Nasri : « Il avait la charge avec Marvin de mettre le jeu dans le bon sens. Mais il doit faire mieux parce qu'il a des capacités pour faire mieux. Je reconnais qu'il est dans une situation délicate mais j'attends plus de lui. »





Martin en Albanie ?



Laurent Blanc a toutefois laissé entendre qu'il changerait sans doute la composition de son milieu de terrain en Albanie : « Le contexte sera différent. Ce sera plus du duel physique et athlétique. Le match sera à l'extérieur. On sera secoué et il faudra être prêt. » En clair, Alou Diarra a de fortes chances de récupérer sa place de sentinelle devant la défense.



Reste à savoir si Marvin Martin a suffisamment plu à Laurent Blanc pour oser le titulariser le 2 septembre prochain en Albanie.