France – Côte d’Ivoire : Suivez le match en streaming vidéo

Dernière sortie de l’année 2016 pour l’équipe de France, qui a rendez-vous avec la Côte d’Ivoire à Bollaert-Delelis pour un match amical. Les Bleus, qui présenteront une équipe remaniée pour l’occasion, peuvent s’offrir un beau record.

Clap de fin pour l’équipe de France version 2016. Ce mardi 15 novembre, au stade Bollaert-Delelis, les hommes de Didier Deschamps disputent le dernier match de cette année 2016 qui les aura vu se hisser jusqu’en finale de l’Euro. Pour leur ultime sortie, ils ont rendez-vous avec la Côte d’Ivoire au stade Bollaert-Delelis.



Deschamps va remanier son équipe



C’est la première fois que les Bleus vont mettre les pieds dans ce stade depuis sa rénovation. La dernière fois qu’ils ont évolué à Lens, c’était en mai 2010 face au Costa Rica (2-1), avant le triste Mondial sud-africain. Les temps ont changé depuis cette époque. L’équipe de France va bien mieux et Didier Deschamps va pouvoir faire tourner son effectif après la victoire importante obtenue contre la Suède (2-1), vendredi en qualifications pour la Coupe du monde 2018. Antoine Griezmann ne sera pas là, Olivier Giroud est incertain, mais Bollaert-Delelis va peut-être découvrir des jeunes talents comme Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, et d’autres Bleus comme Kevin Gameiro, Lucas Digne, Sébastien Corchia ou encore N’Golo Kanté et Paul Pogba.





La Côte d’Ivoire déplore quelques absents



Face aux Bleus se dresse la Côte d’Ivoire. Les Eléphants vont devoir faire sans leur ancien leader Yaya Touré, qui a récemment annoncé sa retraite internationale. Le sélectionneur Michel Dussuyer va aussi devoir se passer de Gervino et d’Eric Bailly, blessés. Salomon Kalou, en revanche, est de retour dans le groupe, comme Wilfried Bony. L’attaquant prêté par Manchester City à Stoke City sera accompagné également de Max-Alain Gradel, Jonathan Kodjia, Giovanni Sio et Nicolas Pepe. En défense, le Parisien Serge Aurier est présent. La Côte d’Ivoire a concédé le nul (0-0) à Marrakech face au Maroc samedi en éliminatoire du Mondial 2018.





Le souvenir de 2005 et des retours du trio Thuram-Makelele-Zidane



Les liens entre la France et la Côte d’Ivoire sont étroits, et pourtant, ce n’est que la deuxième fois que ces deux nations se rencontrent en football. Leur première confrontation laisse de beaux souvenirs aux supporters français. C’était le 17 août 2005, à Montpellier, déjà en amical. Ce France-Côte d’Ivoire, à la Mosson, marquait les retrouvailles entre l’équipe de France et ses trois tauliers Lilian Thuram, Claude Makelele et Zinedine Zidane, fraîchement sortis de leur retraite au bout d'un an. William Gallas ouvrit le score de la tête sur un corner de Sylvain Wiltord (28e). Puis, "ZZ" signa son come-back en doublant la mise du pied gauche sur un nouveau corner de Wiltord (62e). Enfin, Thierry Henry, bien lancé par Vikash Dhorasoo, remporta son duel et clôtura la soirée (66e) sur ce joli score (3-0) pour les hommes de Raymond Domenech. Pareil scenario ce mardi serait idéal. S’ils s’imposent, les Bleus signeront un 14e succès cette année : ce serait une première dans leur histoire.