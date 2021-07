France-Espagne - Deschamps : " On ne va pas jouer le nul "

Le sélectionneur Didier Deschamps et le capitaine Hugo Lloris ont répondu lundi après-midi aux questions des journalistes en conférence de presse à Clairefontaine avant le match France-Espagne. Et Deschamps est clair, les Bleus ne joueront pas le match nul.

Didier Deschamps ne se fait pas d'illusion pour le choc France-Espagne. Même si les Bleus partent dans une position plus confortable au classement, le sélectionneur craint énormément la Roja. Le gardien et capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, présent aux côtés du sélectionneur en conférence de presse lundi après-midi à Clairefontaine, ne dit pas autre chose.



Deschamps : « Inutile de lutter pour la possession »

Didier Deschamps a rapidement mis les choses au clair concernant la tactique à mettre en place pour ce France-Espagne : « Inutile de lutter pour la possession du ballon. Mais il faudra bien l'utiliser quand nous l'aurons. » Et le sélectionneur de préciser : « On ne va pas jouer le nul, mais si on fait nul, on le prendra. » Ou comment sous-entendre que la sélection tricolore risque d'adopter une tactique relativement défensive pour ce match, même si les Bleus joueront à domicile.



Deschamps : « On va livrer bataille »

Concernant l'état d'esprit à afficher pour ce hoc du Groupe I, Didier Deschamps compte bien voir ses joueurs avec le couteau entre les dents : « On respecte l'équipe d'Espagne, mais on va livrer bataille. Respecter, ça ne veut pas dire craindre ou être intimidé. » D'autant que le sélectionneur n'a aucun doute sur la motivation des Espagnols pour cette rencontre face à l'équipe de France : « Même sans le nul contre la Finlande, l'Espagne serait venue pour gagner. »



Benzema : jouera, jouera ?

Le nouveau match sans but de Karim Benzema face à la Géorgie n'a fait qu'accroître les doutes autour de sa place de titulaire en équipe de France. Hugo Lloris lui apporte son soutien : « Il n'y a aucun problème Benzema. Il est respecté. Tôt ou tard, il retrouvera le chemin des filets, et on l'espère demain (mardi). » Tandis que Didier Deschamps ne souhaite pas dévoiler ses plans : « Je ne vais pas dire si Benzema sera titulaire, mais il est soutenu par tous et je n'ai aucun doute sur ses qualités. »

Et le patron des Bleus adopte la même prudence concernant ses deux jeunes prometteurs : « Ce n'est pas parce que Pogba et Varane sont jeunes qu'ils n'auront droit qu'à la Géorgie... (sourire). » Ce France-Espagne réserve peut-être quelques surprises au niveau des compositions d'équipes.