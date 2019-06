France-Espagne : le pronostic de Telefoot.fr

L'équipe de France reçoit l'Espagne pour mardi soir dans le choc du Groupe I des éliminatoires de la Coupe du monde 2014. Les Bleus frapperaient un grand coup en cas de victoire. Telefoot.fr livre son pronostic pour cette rencontre.

Même si rien ne sera définitif d'un point de vue mathématique, le match France-Espagne de mardi soir déterminera sans doute la place de leader du Groupe I, directement qualificative pour la Coupe du monde 2014. Les Bleus comptent actuellement deux points d'avance sur leurs rivaux espagnols, ce qui veut dire que tout autre résultat qu'une défaite les place en position de force pour obtenir cette fameuse première place.



Avantage France

Le résultat nul obtenu en Espagne (1-1) et la victoire contre la Géorgie (3-1) vendredi dernier ont donné confiance aux Bleus. Les joueurs de l'équipe de France savent désormais qu'ils sont capables de disputer la première place du groupe à l'ogre espagnol. Mieux, la sélection tricolore se trouve dans une position idéale avant d'aborder cette rencontre, avec deux points d'avance sur l'Espagne, ce qui permet de se contenter d'un match nul pour rester devant au classement.



L'Espagne dos au mur

En revanche, l'Espagne est dans l'obligation de l'emporter au Stade de France pour récupérer sa place de leader. Le faux-pas contre la Finlande (1-1) après avoir déjà concédé le nul à domicile face aux Bleus met les Espagnols dans une situation fort délicate. La sélection championne du monde et d'Europe en titre doit donc absolument gagner à Saint-Denis. Un résultat que la formation ibérique est tout à fait en mesure d'obtenir. Attention au réveil de la Roja !



Le pronostic de Telefoot.fr

A noter qu'en huit matches disputés contre l'Espagne en compétition officielle, l'équipe de France n'a perdu qu'une fois (en quart de finale de l'Euro 2012). Un bilan flatteur qui permet d'y croire encore plus. L'équipe de Telefoot.fr mise sur un match nul 1-1 entre la France et l'Espagne. Avec une cote de 5,40 pour un tel résultat, une mise de 5€ rapporterait 27€ !

