France - Mexique : Domenech n'a pas de mots

Le 18/06/10 à 14:34

Après le match désastreux de jeudi soir face au Mexique (0-2), le sélectionneur de l'équipe de France a dû mettre de côté son sens de la répartie. Pour la première fois depuis sa prise de fonction, Raymond Domenech ne trouve pas les mots.

Chronique d'un désastre annoncé

Si la responsabilité de cette nouvelle humiliation, après l'Euro 2008, n'incombait pas autant à Raymond Domenech, le sélectionneur des Bleus provoquerait presque l'empathie. Le naufrage malheureusement annoncé de l'équipe de France contre le Mexique a fini par ouvrir les yeux d'un homme qui se réfugiait depuis deux ans derrière un optimisme forcené. Tout le monde voyait que quelque chose ne tournait pas rond dans cette équipe, sauf Domenech qui continuait, interview après interview, de trouver des motifs de satisfaction dans la bouillie informe que les joueurs servaient sur le terrain.



« Je n'ai pas de mots »

Jeudi soir, le sélectionneur ne pouvait plus mentir aux Français ni se voiler la face : « Je n'ai pas de mots. C'est plus qu'une énorme déception. Le match a basculé sur un coup du sort et après on n'a pas réussi à redresser la barre. On a de bonnes intentions, de bonnes envies, mais il y a toujours quelque chose qui n'a pas fonctionné ».



Pour l'honneur

Même si mathématiquement la France peut encore rêver à une place en 8e de finale, Domenech a compris, comme tout le monde, que c'est surtout leur honneur que les Bleus défendront lors du dernier match contre l'Afrique du Sud : « Il reste un match, mais ça (la qualification) tient du miracle. Il faudra être costaud et jouer au moins pour l'honneur en se disant que l'on a encore quelque chose à jouer. On doit réagir et au moins montrer quelque chose sur ce dernier match ».



Triste fin, mais fin logique.