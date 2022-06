France - Paraguay : Focus sur l'Albirroja

L'équipe de France reçoit le Paraguay ce dimanche soir (21 heures) à l'Allianz Riviera de Nice pour son deuxième match amical de préparation à la Coupe du monde. Quelle est la valeur de cette équipe ?

De revers en revers

Éliminé en quart de finale lors de la dernière Coupe du monde en 2010 face à l’Espagne (1-0) et battu en finale de la Copa America en 2011 par l’Uruguay (3-0), le Paraguay vit des moments bien difficiles depuis quelques années. Positionnée à la 55ème place du classement Fifa, l’Albirroja ne participera pas au Mondial au Brésil, ce qui ne lui était plus arrivé depuis l’édition 1994. Les hommes du sélectionneur Victor Genes, nommé en juillet dernier, ont réalisé un parcours désastreux en éliminatoires, terminant à la dernière place de la zone Amsud (3 victoires, 3 nuls, 10 défaites).

Santa Cruz, leader d'expérience

Aujourd’hui, le Paraguay ne possède pas de joueurs majeurs mais peut toujours s’appuyer sur Roque Santa Cruz. A 32 ans, l’attaquant et capitaine des Guarani reste une valeur sûre. Le joueur de Malaga est actuellement le meilleur buteur de l’histoire de la sélection avec 28 réalisations. L’ancien buteur de Manchester City, buteur lors de la victoire en amical jeudi face au Cameroun (2-1), devrait honorer sa 99ème cape ce dimanche soir à l’Allianz Riviera de Nice, face aux Bleus de Didier Deschamps.

Des jeunes prometteurs