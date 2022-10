France : Zidane s’exprime sur les Bleus et Pogba

Présent au Canada pour la tournée de pré-saison du Real Madrid, Zinédine Zidane a évoqué lors d’une conférence de presse son club et en a profité pour parler des Bleus… et de Paul Pogba.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid au bout de ses premiers mois en tant que coach, Zinédine Zidane se sait attendu cette saison. Pour la première fois de sa jeune carrière il débute donc une saison dans la peau d’un entraîneur d’une équipe. Lors d'une conférence de presse, l’ancien numéro 10 des Bleus est revenu sur son effectif, Paul Pogba et l’équipe de France de football.













Son amour pour Pogba

Et bien sûr les principales questions des journalistes ont concerné l’effectif du Real et les rumeurs de transferts. Peu utilisé sous l’ère Zidane, James Rodriguez est au cœur de toutes les attentions, surtout après une Copa America somme toute réussie. «Je ne vais te dire que James n’est pas un titulaire, c’est un joueur important pour nous.[…]Chaque fois que j’ai pu l’aligner, il a joué, et il va se passer la même chose cette année. »



Depuis plusieurs semaines, un nom revient dans la presse au sujet des transferts du Real Madrid, celui de Paul Pogba que Zidane reconnait apprécier «C’est un joueur que j’aime, il est bon, même s’il n’est pas le seul, mais pour le moment c’est un joueur de la Juventus. » A l'heure actuelle, Pogba porte encore le maillot turinois, mais le milieu de terrain tricolore pourrait bien quitter l’Italie cet été… A voir si le Real et Zidane vont tenter de le recruter.













Son regard sur l’Equipe de France

En marge de la préparation de son club, Zidane est revenu sur l’Euro 2016 et le parcours des Bleus. Déçu par la défaite en finale, Zizou a bien sûr apprécié la performance des hommes de Deschamps. « La France a fait un très bon tournoi. Nous aurions aimé un autre résultat, mais ils ont fait une belle compétition. Je suis un supporter de plus de la sélection française, et je suis très content de ce qu’ils ont fait. Il faut continuer à être positif, ils ont fait un excellent tournoi. »

Depuis sa retraite, l’entraîneur du Real Madrid n’a cessé de dire qu’il resterait un fan absolu des Bleus, et ces propos viennent confirmer cela ! Comme tout supporter des Bleus, il a évidemment été séduit par les performances de Griezmann et ses partenaires. De quoi lui donner quelques idées, si jamais un jour, il devait à son tour revêtir le costume de sélectionneur. Mais on est encore loin...