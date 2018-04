Galatasaray : en Turquie, Gomis flambe

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Galatasaray et le Besiktas s'affrontent ce dimanche pour un nouveau choc de Turquie et un enjeu majeur : la lutte pour le titre, qui se joue à quatre avec le Fenerbahçe et Istanbul Basaksehir.





Un immense suspens

Galatasaray ? 63 points. Fenerbahçe ? 63 points. Besiktas ? 62 points. Istanbul Basaksehir ? 62 points. Vous l'aurez compris : tout est encore possible dans le championnat turc et bien malin sera celui qui pourra pronostiquer le futur champion. Galatasaray tient pour le moment la corde à la faveur de son goal average supérieur, d'autant que son grand rival du Fenerbahçe compte un match en plus. Mais toujours est-il que nous devrions en savoir un peu plus après le choc entre Galatasaray, justement, et le Besiktas, le challenger.





Besiktas peut-il le faire ?

Car le Besiktas pourra bel et bien passer devant Galatasaray pour monter sur le trône en battant les Lions. Voilà donc un enjeu qui promet un match emprunté, physique et intense, le genre de match dans lequel les hommes forts de la saison aiment briller. Ce sera peut-être le cas de Bafétimbi Gomis, auteur d'une saison formidable après son départ de Marseille. Meilleur buteur de la Süper Lig avec 27 réalisations en 29 journées, l'attaquant français s'est parfaitement acclimaté à l'atmosphère bouillante des matches turcs.





Gomis, l'invité surprise des Bleus ?

Si on ajoute ses cinq passes décisives, on se rend compte que ses statistiques, en championnat, sont ronflantes. Elles sont même supérieures aux attaquants régulièrement appelés en Equipe de France, que ce soit Antoine Griezmann (20 buts), Kylian Mbappé (13 buts), Anthony Martial (9 buts) ou encore Olivier Giroud (6 buts). De quoi le revoir sous le maillot des Bleus ? On n'en est pas là mais Gomis pourrait bien être la surprise de la liste de Didier Deschamps.