Real Madrid : Gareth Bale, blessé en jouant... au golf ?

Absent pour la rencontre du Real Madrid face à Villareal ce mercredi, Gareth Bale est pointé du doigt par la presse espagnole de s'être blessé en jouant au golf.

Rien n'est joué dans le championnat espagnol. Trois équipes, dont le Real Madrid, sont encore en lice pour décrocher le titre. Chacune a besoin de tout son collectif et de ses meilleurs atouts. Gareth Bale en fait parti pour le Real mais ce dernier est soupçonné de s'être blessé au dos en faisant une partie de golf.

Zidane défend son joueur

Pour ne pas que la polémique prenne plus d'ampleur, Zinedine Zidane avait tenté de défendre l'accusé, sans grande conviction : " Je ne sais pas s'il a joué au golf, je pense que non. Il a une surcharge musculaire et ne pourra pas jouer, mais je ne peux pas dire exactement où parce que je ne suis pas médecin." Le Gallois a repris l'entraînement ce jeudi et devrait être remis pour affronter le Rayo Vallecano ce weekend.