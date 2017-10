Le géant Andrea Pirlo annonce sa retraite sportive

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Andrea Pirlo, l'un des meilleurs joueurs italiens de l'histoire, a annoncé sa retraite sportive. Sa carrière prendra fin à l'issue de son contrat avec l'équipe de MLS située à New York.





Une page se tourne

C'est une immense page qui s'apprête à être tournée. Andrea Pirlo, immense par le talent et légendaire par le palmarès, quittera les terrains de football au mois de décembre, à l'issue de son contrat avec New York City, club qu'il avait rejoint en 2015 après avoir passé toute sa carrière en Italie (Brescia, Inter Milan, Milan AC puis Juventus Turin). Pirlo, référence à son poste, laissera de bons souvenirs aux amateurs de football.



"Ca suffit"

Agé de 38 ans, Andrea Pirlo a décidé de dire stop aux agressions physiques subies par son corps, aux exigences voulues par le métier. "L'heure est venue. Chaque jour, j'ai des problèmes physiques qui ne me permettent plus de m'entraîner comme je le souhaite. A mon âge, ça suffit. Je vais faire autre chose" confie l'intéressé dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, journal qu'il a justement choisi pour annonce son choix des plus logiques et que personne n'osera critiquer.





Un sacré palmarès

Andrea Pirlo raccrochera les crampons avec le sentiment du devoir accompli. En témoigne son palmarès immense, auréolé notamment de deux Ligues des Champions (2003, 2007) et de six titres de Champion d'Italie (deux avec le Milan AC, quatre avec la Juventus Turin). Il revendique en outre une belle carrière internationale du haut de ses 116 sélections lui ayant notamment permis d'être sacré Champion du monde en 2006, au nez et à la barbe de l'Equipe de France.