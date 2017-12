Quand Gerard Pique interview Neymar… [Video]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En cette période de fêtes, Gerard Pique et Neymar ont décidé de faire un joli cadeau : les deux amis se sont interviewés sur un ton très léger et ont évoqué leurs souvenirs et l'actualité du football !

Anciens coéquipiers à Barcelone, Gerard Pqiue et Neymar sont restés amis malgré leur différence de maillots cette saison. A défaut de se retrouver (pour le moment) en tant qu’adversaires sur les pelouses, les deux hommes se sont parlés dans le cadre d’une interview des plus sympathiques.





Souvenirs de coupe du Monde

The Players Tribune est un média créé et entretenu par des sportifs. L’organe de presse a réuni Gerard Piqué et Neymar qui se sont mutuellement interviewés. Dès le début Neymar dit se plaire à Paris, mais les deux joueurs refusent de parler de leurs deux clubs respectifs. L’un des sujets les plus évoqués a été la Coupe du Monde pour laquelle le Brésil et l’Espagne sont toutes deux favorites. En parlant de leurs premiers souvenirs relatifs au Mondial, Neymar a même reconnu avoir eu la même coupe de cheveux que Ronaldo en 2002 !





Pour le Brésilien, son meilleur souvenir avec le Brésil est la période actuelle où la Seleçao est l’un des favoris pour la victoire en coupe du monde. Mais le pire reste sa blessure lors de la Coupe du monde 2014. Blessé par le Colombien Zuniga, il n’a pas pu rejouer en coupe du monde, et surtout à 2 centimètres près, Neymar n’aurait pu ne jamais remarcher.





En plus de cela, Neymar raconte le sentiment qui l’a traversé en regardant la plus grande déception de la sélecion brésilienne lors de la défaite à domicile en demi-finale contre l’Allemagne (7-1), et la réponse qu’il a eu de ses coéquipiers fut la suivante : « on ne sait pas ce qu’il s’est passé, rien n’a marché, nous ne pouvions rien faire, rien du tout… »





Brésil, Espagne, Argentine, France, Allemagne en favoris

Cette année le Brésil est aussi une équipe qui possède de grands atouts pour aller loin. Mais le Brésilien se rappelle que l’Argentine de Messi a beaucoup souffert pour se qualifier et que rien n’est joué d’avance, pourtant, relancé par Piqué il élargit la liste des favoris : « Je ne pense pas qu’au Brésil. Toutes les sélections nationales ont leurs forces avec de grands joueurs. D’autres sont favoris, comme le Brésil, l’Espagne, l’Argentine, la France et l’Allemagne… ces cinq nations pour moi sont favorites. »









« Mbappé possède un grand futur »

Au sujet de Bleus, Piqué a demandé l’avis de Neymar sur Mbappé et le Parisien ne tarit pas d’éloges à son sujet : « Je le vois aller loin. C’est déjà un grand joueur. Il possède énormément de qualité. Enormément. C’est quelqu’un qui terminera dans les livres d’histoire du football. C’est un bon garçon, il travaille dur. Je pense qu’il possède un grand futur. »





Islande surprise de la coupe du monde ?

A la grande surprise, une fois les favoris listés, les deux hommes se sont accordés pour affirmer que l’Islande pourrait être la surprise du Mondial. « J’ai regardé un de leurs matches et ils jouent bien. J’ai bien aimé. Ils peuvent surprendre. Il faudra faire attention.»









La dernière blague de Piqué

Pour finir le défenseur du FC Barcelone propose un scenario surprenant à Neymar : une finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et le Brésil qui se conclurait sur le score de 3-3 avec un triplé de Neymar, mais une victoire de l’Espagne aux tirs au but ! Ce à quoi, Le Brésilien a répondu en rigolant « Non nous allons gagner ! Ce serait plutôt toi [Piqué] qui met un hat-trick, et nous [le Brésil] qui gagnons ! »