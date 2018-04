Gerrard bientôt sur le banc des Glasgow Rangers ?

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

De joueur à entraîneur, la ligne est souvent bien fine. Steven Gerrard, l’a une nouvelle fois prouvée. Après avoir pris officiellement sa retraite en novembre 2016, l’ancien joueur de Liverpool est devenu cette année, le coach des moins de 18 ans des Reds avec qui il est troisième du championnat. Des performances qui n’ont laissé personne insensible. La preuve.





Du banc des -18 avec Liverpool, au Glasgow Rangers

C’est une information qui était dans les tuyaux depuis quelques jours et qui tend à se confirmer de plus en plus ces dernières heures, Steven Gerrard pourrait devenir le nouveau coach des Glasgow Rangers l’été prochain. En effet, selon les dernières indiscrétions du journal The Mirror, l’homme de 37 ans serait emballé à l’idée de rejoindre le club écossais et aurait même déjà dit oui. Néanmoins rien n’est encore fait puisqu’un autre média britannique, The Daily Telegraph, affirme que trois problèmes, sans pouvoir préciser lesquels, se poseraient entre Gerrard et le board de la formation. Une chose est, en revanche, certaine c’est qu’ils ne reposent pas sur un problème d’ordre financier.













Qui pour entourer Gerrard sur le banc ?

Si, l'ancien milieu de terrain des Los Angeles Galaxy venait à devenir le tacticien des Glasgow Rangers, il pourrait prendre comme entraîneur adjoint, Gary McAllister avec qu’il a foulé les terrains entre 2000 et 2002 avec le club de Liverpool. L’ex-international britannique a entre-temps engrangé de l’expérience sur le banc en assurant l'intérim de trois clubs différents : Coventry City (2002/2004), Leeds United (Janvier 2008/Décembre 2008) et Aston Villa (Septembre 2010/2011).