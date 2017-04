Gignac confie à quel point il "déteste" le PSG

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

André-Pierre Gignac s'est lâché sur le PSG. Dans un long entretien accordé au magazine mexicain Life And Style, l'ancien Marseillais a évoqué sans filtre sa haine du club de la capitale. "Il n'y a que le PSG que je déteste." La réponse est claire et précise lorsqu'on lui demande s'il y a un club qu'il n'apprécie pas particulièrement. Et l'international tricolore va même plus loin : "Je préfère mourir que de signer chez eux. Même si le PSG me propose un salaire dix fois supérieur, je n'y vais pas." Les dirigeants parisiens sont prévenus. Si jamais il leur venait à l'idée de recruter l'attaquant des Tigres, qu'ils ne se donnent pas la peine de décrocher leur téléphone pour tenter de le convaincre, cela ne servirait à rien.





"Tu ne peux pas savoir comment j'ai crié sur le sixième but du Barça"

Son dégoût du club de la capitale le pousse même à célébrer les défaites de ce dernier comme une victoire de l'Olympique de Marseille. Il y a donc un match du Paris Saint-Germain cette saison qui a particulièrement plu à André-Pierre Gignac. Il s'agit bien évidemment du huitième de finale retour de Ligue des champions à Barcelone, où après avoir gagné 4-0 à l'aller, les Parisiens se sont inclinés 6-1 en encaissant le dernier but éliminatoire dans les tout derniers instants de la partie. "Tu ne peux pas savoir comment j'ai crié sur le sixième but du Barça en Ligue des champions. Ma femme a eu peur. J'ai crié, couru, etc", raconte-t-il.

Voilà une déclaration qui va venir remuer le couteau dans la plaie des supporters parisiens en leur rappelant une soirée cauchemardesque. Ce 8 mars 2017, tout le monde n'a pas vécu la même soirée.