Encore raté pour Gignac et les Tigres !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Accrochés à l'aller et battus au retour par Pachuca (1-1, 0-1), André-Pierre Gignac et les Tigres ont perdu pour la deuxième année d'affilée la finale de la Ligue des champions de la Concacaf.

Pour la troisième année consécutive, André-Pierre Gignac échoue à une marche d'un titre continental.



Troisième finale perdue en trois ans



Positive sous bien des aspects, l'aventure mexicaine d'André-Pierre Gignac chez les Tigres de Monterrey charrie également son lot de déceptions. Déjà battus en finale de la Copa Libertadores en 2015 puis de la Ligue des champions de la Concacaf en 2016, l'attaquant français et son équipe se sont inclinés pour la deuxième année d'affilée en finale de la C1 de la Concacaf, face à un autre club mexicain. Après le Club América la saison dernière, c’est Pachuca qui s’est mis en travers de la route des Tigres UANL la nuit dernière (1-1 à l'aller; 0-1 au retour). Le nul arraché à l'aller leur permettait pourtant d'entrevoir enfin la lumière...

Gignac impuissant



Mais rien ne s'est passé comme prévu cette nuit dans l'antre des Tigres. Réduits à dix après l’expulsion de Pizarro (78e), les Tigres ont craqué en fin de match sur un but plein d’opportunisme de Jara (83e), bien aidé par la faute de mains de Nahuel Guzmán. APG, lui, s'est démené mais, comme en finale de l’Euro avec les Bleus, l'international jouera de malchance et aussi de maladresse. L'ancien Marseillais a manqué de réussite, après avoir vu sa belle frappe repoussée par Alfonso Blanco (15e), de chance, lorsque son tir lointain a heurté la barre transversale et il s'est vu refuser un but dans le temps additionnel pour hors-jeu.





Pachuca, premier qualifié pour le Mondial des Clubs



Avec ce succès, les Tuzos de Pachuca s'offrent une nouvelle participation à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Les Mexicains sont d'ailleurs les premiers qualifiés officiels de l'édition 2017, qui se tiendra en décembre aux Emirats Arabes Unis. Ce sera la quatrième participation du club mexicain dans cette compétition.