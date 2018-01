Girondins de Bordeaux : fin de l'histoire pour Gourvennec

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

La nouvelle attendue est tombé ce matin : Jocelyn Gourvennec n'ira pas au terme de sa seconde saison à la tête des Girondins de Bordeaux.



Bedouet pour l'intérim



C’était dans l’air depuis la défaite contre Caen mardi soir (2-0). Depuis ce matin, 10h, c'est désormais officiel. Jocelyn Gourvennec n’est plus l’entraîneur des Girondins de Bordeaux, une décision avalisée via un communiqué. Pour l’heure, et dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur, à la tête d’un club, 13e de Ligue, c'est Eric Bedouet, le préparateur physique, qui prend en charge le groupe professionnel.



Preud'homme le favori ?



Parmi les potentiels successeurs circulait le nom de Michel Preud’homme même si cette piste privilégiée se serait refroidie face aux exigences financières du technicien belge. D'autres noms sont également cités comme Elie Baup, Frédéric Antonetti ou encore Didier Tholot.



Une pente à remonter



Bordeaux est en pleine crise après trois mois de résultats catastrophiques . Depuis la défaite face au PSG (2-6) le 1er octobre dernier, les Girondins ont plongé. Ils n'ont gagné que 2 matches sur 16 toutes compétitions confondues pour un total de huit points engrangés sur un total de 42 possibles. Un autre chiffre fait encore davantage état de la déliquescence du jeu des Girondins: sur les quatorze dernières journées, Bordeaux est l'équipe de Ligue 1 à avoir récolté le moins de points. Treizième au classement (23 points), le club ne compte que deux longueurs d'avance sur la place de barragiste occupée par Troyes.