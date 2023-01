Globe Soccer Awards : Griezmann encore en concurrence avec Ronaldo et Messi

Nouvelle nomination d'honneur pour Antoine Griezmann. Le Français fait partie des six joueurs sélectionnés pour recevoir le Global Soccer Award du meilleur joueur de l'année. Et il y a du beau monde dans cette liste. Zinedine Zidane est lui aussi en course pour le titre de meilleur entraîneur.

2016 restera quoi qu’il arrive comme une année brillante pour Antoine Griezmann. Certes, il lui manque le plus important : un titre collectif. L’attaquant a échoué en Liga (3e) et en finale de la Ligue des champions avec l’Atlético de Madrid, et bien sûr en finale de l’Euro 2016 avec les Bleus. Mais l’international français a énormément marqué et fait marquer, au point d’être désigné meilleur joueur de la Liga ainsi que meilleur joueur et meilleur buteur de l’Euro.





Dans les pas de Ribéry ?



Cité parmi les joueurs nominés au Ballon d’or, Antoine Griezmann ne devrait pas être en mesure de priver Cristiano Ronaldo de la récompense, le Portugais s’étant adjugé la Ligue des champions et l’Euro avec le Real Madrid et le Portugal. Mais "Grizi" aura peut-être plus de chances aux Global Soccer Awards. Le 27 décembre à Dubaï au Qatar, les meilleurs joueurs, entraîneurs, équipes, agents de joueurs et autres seront distribués.



Antoine Griezmann est cité dans la catégorie Meilleur joueur de l’année. Sans surprise, le Français est en concurrence avec CR7 et Lionel Messi. Trois autres joueurs briguent le titre : l’Anglais Jamie Vardy (Leicester) - que Griezmann place dans le trio de tête -, le Gallois Gareth Bale (Real Madrid) et l’Argentin Gonzalo Higuain (Naples/Juventus). Messi a remporté le trophée en 2015. Ronaldo a lui été choisi en 2011 et en 2014. Griezmann peut devenir le deuxième français récompensé après Franck Ribéry en 2013.





Des trophées importants





Un autre Français peut être salué le 27 décembre. Vainqueur de la Ligue des champions cinq mois après son arrivée sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane concourt dans la catégorie Meilleur entraîneur. Il est opposé au Portugais et champion d’Europe des nations Fernando Santos, à l’ex-Sévillan et actuel Parisien Unai Emery, au coach de la Juve Massimiliano Allegri et à Claudio Ranieri, l’homme qui a conduit Leicester au sommet de la Premier League.



Créés en 2010, les Global Soccer Awards sont devenus importants dans le monde du ballon rond. Ils ne sont pas aussi populaires que le Ballon d’or ou le prix UEFA du Meilleur joueur d’Europe, mais ils ont acquis un certain prestige. Dans le jury de 2016, on trouve plusieurs personnalités plus ou moins connues : Luis Figo, Adriano Galliani (ancien président de l’AC Milan), l’arbitre Nicola Rizzoli, Antonio Conte, Demetrio Albertini, Fabio Capello, le journaliste Mike Farnan, l’entraîneur émirati Mahdi Ali…