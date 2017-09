Golden Boy 2017 - Mbappé et Dembélé dans la liste des 25 finalistes

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont été sélectionnés dans la liste des 25 finalistes pour le titre de Golden Boy 2017.

Golden Boy 2017 : 5 Français parmi les finalistes

Et si Kylian Mbappé faisait la passe de deux ? Elu meilleur espoir de Ligue 1 en mai dernier lors des trophées UNFP, l’attaquant du Paris Saint-Germain a été sélectionné parmi les 25 finalistes pour le titre de Golden Boy 2017, le prix créé par le quotidien Tuttosport le prix créé par le quotidien Tuttosport pour récompenser les meilleurs jeunes de moins de 21 ans. Après la France, Mbappé pourrait également s’offrir un prix individuel sur l’échelon européen. Un titre de prestige.





L’international français n’est pas le seul tricolore à avoir été sélectionné par le quotidien italien : Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Jean-Kévin Augustin (PSG / RB Leipzig), Allan Saint-Maximin (SC Bastia, AS Monaco, OGC Nice) et Theo Hernandez (Alavés, Atlético de Madrid, Real Madrid) sont également en course.

















La liste des nommés pour le Golden Boy 2017 :





Aaron Martin (Espagne / Espanyol Barcelone)

Jean-Kévin Augustin (France / Paris Saint-Germain, RB Leipzig)

Rodrigo Bentancur (Uruguay -/ Juventus Turin)

Steven Bergwijn (Pays-Bas / PSV Eindhoven)

Dominic Calvert-Lewin (Angleterre / Everton FC)





Federico Chiesa (Italie / Fiorentina)

Ousmane Dembélé (France / Borussia Dortmund, FC Barcelone)

Amadou Diawara (Guinée / Napoli SSC)

Kasper Dolberg (Danemark / Ajax Amsterdam)

Gianluigi Donnarumma (Italie / AC Milan)





Gabriel Jesus (Brésil / Manchester City)

Joe Gomez (Angleterre / Liverpool FC)

Benjamin Henrichs (Allemagne / Bayer 04 Leverkusen)

Borja Mayoral (Espagne / Wolfsburg, Real Madrid)

Kylian Mbappé (France / Monaco, Paris Saint-Germain)





Emre Mor (Turquie / Borussia Dortmund, Celta Vigo)

Reece Oxford (Angleterre / Reading, Borussia Mönchengladbach)

Christian Pulisic (Etats-Unis / Borussia Dortmund)

Marcus Rashford (Angleterre / Manchester United)

Allan Saint-Maximin (France / SC Bastia, AS Monaco, OGC Nice)





Dominic Solanke (Angleterre / Liverpool FC)

Theo Hernandez (France / Alavés, Real Madrid)

Youri Tielemans (Belgique / RSC Anderlecht, AS Monaco)

Enes Ünal (Turquie –/Twente, Villarreal CF)



Kyle Walker-Peters (Angleterre / Tottenham Hotspur FC)













Le palmarès des Golden Boy

2003 - Rafael van der Vaart

2004 - Wayne Rooney

2005 - Lionel Messi

2006 - Cesc Fabregas



2007 - Agüero

2008 - Anderson

2009 - Alexandre Pato

2010 - Mario Balotelli

2011 - Mario Götze

2012 - Isco

2013 - Paul Pogba

2014 - Raheem Sterling



2015 - Anthony Martial

2016 - Renato Sanches