Golden Boy 2017 : Ramadan et Omur plus forts que Mbappé?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Si la décision finale appartiendra à un collège de journaliste, la course au titre de Golden Boy 2017 est bel et bien ouverte. Pour l'heure, les internautes place l'Egyptien Ramadan Sobhi et au Turc Abdulkabir Omur devant... Kylian Mbappé.

Qui pour succéder au Portugais Renato Sanchez au titre de meilleur jeune joueur (moins de 21 ans) de l'année? Sur le site de Tuttosport, fondateur de l'événement, les internautes sont invités à s'exprimer. Et les surprises ne manquent pas.



Mbappé, le grand favori



Le suspense qui entoure le titre de Golden Boy de l'année ne devrait pas faire long feu. Porté par six mois exceptionnels sous le maillot de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a de grandes chances de rafler tous les suffrages. Les chiffres parlent pour lui (15 buts et 8 passes décisives en L1, 6 but en Ligue des champions) et on passe sous silence tous les records de précocité qu'il a effacé des tablettes au fur et à mesure que la saison avançait. Pour lui contester ce titre, certains joueurs présentent néanmoins quelques atouts. On pense pêle-mêle au portier du Milan Gianluigi Donnarumma, à la pépite brésilienne de Manchester City Gabriel Jesus, au puissant Marcus Rashford (Manchester United) ou encore à... l'imprévisible Ousmane Dembélé (Dortmund puis FC Barcelone). Si tous ont du talent à revendre, aucun n'a, comme le néo-Parisien, brillé de mille feux sur la scène européenne.



Sobhi et Omur damnent le pion à Mbappé



Dès lors, la surprise est de taille quand on consulte le sondage présent sur la page du site italien Tuttosport - le journal à la création de ce Trophée - et qu'aucun des joueurs précédemment cités n'apparaît en tête du classement. En ce 6 septembre, cinq mois après la sortie de la liste des 98 nominés, deux joueurs occupent la première place du classement et récoltent 10% des suffrages : Ramadan Sobhi (Stoke City) et le Turc Abdulkabir Omur (Trabzonspor). Si ces deux noms évoqueront certainement quelque chose aux fondus de la Premier League ou de la Süperlig turque, les retrouver devant Mbappé (9%) a quelque chose d'incongru. Tout devrait néanmoins rapidement rentrer dans l'ordre. Ce sondage auprès du grand public n'est là qu'à titre consultatif, la décision finale (courant décembre) revenant comme chaque année à un collège d'une trentaine de journalistes.



Les dix premiers du classement 2016

1- Renato Sanches (Bayern Munich); 2- Marcus Rashford (Manchester United); 3- Kingsley Coman (Bayern Munich); 4- Dele Alli (Tottenham); 5- Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund); 6- Gianluigi Donnarumma (Milan AC); 7- Leroy Sané (Manchester City); 8- Marco Asensio (Real Madrid); 9-Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach); 10-Kelechi Iheanacho (Manchester City).