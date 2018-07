Gomis, Golovin, Di Maria : les infos mercato de la matinée

Par Luca BARON | Ecrit pour TF1 |

Gomis et Galatasaray c'est bientôt fini, Di Maria et le PSG aussi, Monaco va officialisé Golovin : on fait le point sur les dernières rumeurs du jour.

Golovin sur le Rocher

Oui, Monaco a bien grillé la priorité à un cador européen. Ardemment courtisé par Chelsea, Aleksandar Golovin (22 ans) va s’engager dans les prochaines heures avec le club de la principauté contre près de 30M€. Auteur d’un Mondial remarqué, le joueur du CSKA Moscou était également surveillé par la Juventus et Barcelone. Un très joli coup réalisé par l’ASM !





Gomis sur le départ ?

Arrivé la saison dernière à Galatasaray en provenance de Swansea, Bafetimbi Gomis (32 ans) ne devrait pas faire de vieux os dans le Bosphore. Certainement encouragé par son excellente saison (32 buts), l’ancien marseillais aurait sollicité ses dirigeants concernant une augmentation de son salaire, lui qui émarge actuellement à 280 000€/mois (hors primes). Le club stambouliote aurait repoussé sa demande et signifié qu’il était libre de trouver un nouveau point de chute dès à présent. En cas de départ, un retour à Saint-Étienne est évoqué comme destination possible.





Di Maria veut changer d’air

Barré par Neymar, Cavani et Mbappé, Angel Di Maria (30 ans) n’envisagerait pas d’évoluer une deuxième saison de suite en tant que simple joker de luxe et souhaiterait quitter la capitale. Selon Paris United, il privilégierait son cadre de vie à l’aspect financier et serait prêt à baisser considérablement son salaire afin de trouver un nouveau challenge. L’Italie et l’Espagne l’attirent tout particulièrement mais le dossier pourrait trainer, Paris ne souhaitant pas brader l’Argentin, à qui il ne reste pourtant qu’un an de contrat.





Roma : Gonalons out, N’Zonzi in ?

Pas emballée par la première saison de Maxime Gonalons, la Roma pourrait rapidement céder son milieu français. L’ancien lyonnais dispose d’une touche en Angleterre, à Crystal Palace plus précisément. Les Eagles seraient enclins à investir près de 10M€ pour conclure l’affaire. Le nom de Steven N’Zonzi (29 ans), également suivi par Arsenal, et Paris, circule pour le remplacer dans l’effectif romain.





Da Silva est Rennais

Joris Gagnon parti à Séville, le Stade Rennais n’aura pas perdu de temps pour lui trouver un successeur. En effet, Damien Da Silva (30 ans) s’est engagé, ce matin, pour deux saison avec le club breton. Le défenseur franco-portugais était libre de tout contrat depuis son départ de Caen.