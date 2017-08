Grâce à Falcao, Monaco enchaine une 15e victoire en Ligue 1

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Un petit but de Radamel Falcao a permis à un petit Monaco de battre Metz. Et surtout d'établir un nouveau record en Ligue 1.

L'AS Monaco de Leonardo Jardim et, surtout, de Radamel Falcao, est un peu plus entré dans les livres d'Histoire. En battant Metz en ouverture de la 3e journée sur la plus petite des marges (1 à 0), le champion de France en titre a établi un nouveau record : celui d'enchaîner 15 victoires de rang en Ligue 1.





15 victoires de suite

C'est fait : l'AS Monaco a effacé des tablettes le Bordeaux 2009 de Laurent Blanc en empochant un quinzième succès consécutif en championnat. Une série qui a débuté la saison dernière, conclue sur le titre de champion de France, et qui est toujours en cours dans l'exercice actuel. Ce qui revient à dire que les hommes de Leonardo Jardim pourront encore améliorer cette marque dans les semaines à venir afin de bonifier un record stratosphérique. Et pourquoi pas d'aller chercher celui des cinq grands championnats européens, détenu par le Bayern Munich (19 victoires entre octobre 2013 et mars 2014).



Un grand merci à Falcao

Pour parvenir à une telle performance, encore s'agissait-il de marquer. Depuis l'ouverture de la saison 2017/2018, il y a un attaquant qui brille sur le Rocher : Radamel Falcao. C'est encore lui, vendredi, qui a libéré son équipe après son égalisation importante face à Toulouse puis son triplé retentissant à Dijon. Le Colombien en est déjà à 5 buts en 3 petits matches. Face à une défense messine très regroupée, le Tigre a su profiter d'une passe limpide et piquée de Rachid Ghezzal, nouvelle recrue auteur d'une entrée en jeu payante, pour tromper la sortie de Didillon avec un contrôle (78e). Cela fait maintenant 35 rencontres de suite que Monaco inscrit au moins un but et c'est peut-être la seule statistique à retenir de ce déplacement à Metz durant lequel Monaco n'a pas été aussi impérial que ces derniers mois.



Monaco, leader en attendant les cadors

Alors qu'il a beaucoup vendu durant le mercato pas encore tout à fait terminé et qu'il se prive de Kylian Mbappé en vue de son transfert attendu, l'AS Monaco continue d'empiler les succès en Ligue 1. Cela ne lui permettra peut-être pas de conserver son titre face au PSG autrement mieux armé depuis l'arrivée de Neymar. Mais, au moins, l'ASM, qui n'avait plus démarré une saison par 3 victoires depuis 1991-1992, tient son rang. Pour le moment, les troupes de Leonardo Jardim caracolent provisoirement à la première place du classement, mettant un soupçon de pression sur les épaules de Lyon, de Paris, de Marseille et de Saint-Etienne.